Sale de Bienestar Sinaloa, Ruth Díaz Gurría, ¿por celos a funcionarios?

Renuncia obligada

La salida de Ruth Díaz Gurría de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, más allá de que se trate de una renuncia de parte de la hoy exfuncionaria, fue una reacción al comentario que el gobernador Rubén Rocha Moya hizo ayer por la mañana, cuando en un evento público dijo que había secretarios que por celos no dejaban trabajar a sus subordinados, y claramente dijo que Ruth era una de ellas.

Asunto postergado

Desde el término de la temporada vacacional de Pascua, el gobierno municipal de Mazatlán ha operado con un secretario de Seguridad acusado de corrupción y desacato. El secretario del Ayuntamiento, Édgar González, y el mismo alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, han anunciado la posibilidad de que Juan Ramón Alfaro Gaxiola sea relevado de su cargo. Mientras tanto, el municipio urge mayor seguridad.

Contra el feminicidio

Una iniciativa más presentó la diputada local de Ahome Deysi Judith Ayala para que toda agresión a una mujer sea considerada como “tentativa de feminicidio”, con pena de entre 30 y 40 años de prisión. La iniciativa fue vista por algunos como para justificar trabajo y excesiva; pero otros, sobre todo mujeres, avalaron la acción de la diputada. Ya se sabrá si la iniciativa aguanta el rigor del estudio jurídico para mandarla a la ‘congeladora’ o seguirá su curso legislativo.

Aceptan el reto

Tanto el director de Obras y Servicios Públicos, Esaúl López, como el titular de Parques y Jardines, Pedro Rivera, aseguraron que no sienten presión por los 15 días que les dio el alcalde de Guasave como plazo para demostrar que traen ganas de trabajar en sus respectivas áreas, aunque sí se sienten obligados a redoblar esfuerzos, pues ellos quieren seguir en el gabinete a pesar de estar bajo la lupa.

Y la solución

Ante el reclamo de los vecinos de Tamazula II, que no hallan qué hacer con la fuerte contaminación del aire por la quema del basurón, el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho, asegura que por el momento lo que hay que hacer es reforzar la seguridad, porque no se puede hacer más. El problema es que tienen cinco días entre el humo, pero es un problema muy frecuente y no hay cómo solucionarlo.