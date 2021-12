Sale muy cara la ineptitud del área de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán

Deficiencias caras. La ineptitud con la que ha trabajado por años el departamento de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento resulta escandaloso y oneroso para el erario público. Por un mal seguimiento en los Juzgados se perdió el litigio que llevaba el Ayuntamiento en contra de la empresa Nafta, a la cual se le tiene que indemnizar con 141.6 millones de pesos, aproximadamente, amén de otros litigios con cargo millonario al erario. Fue por ello que al finalizar su primera administración municipal, el alcalde reelecto, Luis Guillermo Benítez Torres, anunció la desaparición de ese departamento. Según explicó, se había perdido la confianza, pues en las oficinas se desaparecían documentos legales y se dejaban perder los casos por intereses particulares. Ahora, ya iniciada su segunda administración, resulta que no, el departamento no desaparecerá. Por recomendaciones del nuevo secretario del Ayuntamiento, el exdiputado local, Édgar González Zataráin, se hará una depuración de personal y cambio en los directivos. A ver si al cabo de los meses no resulta que el mismo Ayuntamiento sea demandado por los trabajadores que “dejaban perder los casos” a su cargo.

Caso turbio. En Mazatlán pasan los días y las semanas sin que se vea una mejora en el problema de agua suministrada a los usuarios a través de sus tomas domiciliarias. La Junta de Agua Potable anunció un programa de retratamiento para mejorar la calidad del agua y disminuir su turbidez. Sin embargo, en una semana no se nota ningún resultado. El agua potable solo varía en tonalidades que van del blanco lechoso, al café claro y en ocasiones hasta rojiza. Grupos de ciudadanos ya se están organizando para emprender acciones legales en contra de la paramunicipal. Según explicó a EL DEBATE Paola Luévano Carrillo, tesorera del Colegio de Abogados Mazatlán y Sur de Sinaloa, ya se han acercado a ellos administradores de hoteles, comercios y grupos de ciudadanos para conocer las alternativas legales en contra de la falta de calidad del agua.

Sobre aviso no hay engaño. Quien parece haber tomado muy en serio sus advertencias, es el nuevo subdelegado de Vialidad y Transportes en el sur de Sinaloa, Mario González. En un fin de semana fueron apercibidos 235 choferes de transporte por circular con música excesivamente alta. Será a partir de la próxima semana cuando se empezará a sancionar económicamente a los reincidentes. La medida responde a la iniciativa promovida por grupos de vecinos cansados de la contaminación auditiva que generan los conductores de pulmonías, aurigas y otro tipo de unidades. La iniciativa es apoyada también por la secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega. Hay que recalcar que algunos turistas piden el uso de estéreos y hasta determinada música a los choferes para pagar los recorridos por la ciudad.

Alto al abuso. Parece que el cuidado de los derechos humanos de las personas detenidas por algún delito o infracción es un tema de importancia para el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González. Días después de rendir protesta a su nuevo cargo, declaró que la Policía Municipal tendrá que ser "más suave con la ciudadanía", porque "hay rumores de maltrato en el Tribunal de Barandilla". Ayer, en su mensaje durante el arranque del operativo Guadalupe-Reyes, reiteró la importancia de que la Policía Municipal brinde seguridad a la ciudadanía y visitantes sin causarle temor, "como ha ocurrido en muchas ocasiones". Poner orden, dijo, sin causar molestia, sin causar violaciones a los Derechos Humanos. El secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, tendrá que estar bien al pendiente del actuar de sus muchachos, porque parece que ya no habrá tolerancia para los abusos cometidos por servidores públicos.