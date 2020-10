Salen director y administradora del IMSS Bienestar en El Fuerte

Siembran. Por sentido social genuino, para ganar adeptos para el 2021 o por lo que sea, pero los priistas de Ahome se mueven. No les queda de otra si quieren posicionarse para recuperar la alcaldía. En esta ocasión, el presidente del tricolor en Sinaloa, Jesús Valdés, y los líderes en este municipio, Dulce María Ruiz y César Gerardo, tomaron en sus manos los aparatos para fumigar el ejido 1 de Mayo. Acompañados por una brigada, anduvieron calle por calle en su lucha contra el mosco que son el azote de los vecinos. Algo esperan cosechar con estas acciones en el 2021.



Vapuleo. Los que no se quieren quedar atrás son los panistas, que aparte de algunas acciones de apoyo a la sociedad optaron por la denuncia pública en contra del alcalde Chapman por su incompetencia para resolver los problemas. De hecho, lo traen vapuleado. El presidente del PAN, Ariel Aguilar, un día lo exhibe por no resolver un problema y al día siguiente por otro. El caso es que Aguilar no le da tregua al alcalde, que cuando llega a meter las manos para evitar el golpeteo, más se hunde. Y es que Chapman hace su defensa con argumentos frágiles e insostenibles. Aguilar ya le tomó la medida. El líder panista está capitalizando el sentimiento antichapman de los ahomenses para llevar “agua a su molino”.



Encontronazo. Por cierto, no todo es miel sobre hojuelas para Aguilar, ya que libra una batalla interna en el partido, particularmente con el excandidato a la alcaldía Miguel Ángel Camacho, quien lo acusa de andar más preocupado por lograr la candidatura a la presidencia municipal que ver por la unidad del partido. El dirigente panista y Camacho libran una batalla mediática desde hace días. Todo es por la candidatura, pero la que la lleva de perder entre los panistas es Camacho porque ya fue en dos ocasiones y dicen que “ya chole” con que quiera por tercera vez que, según Aguilar, no la va a lograr con declaraciones ni en los cafés.



No la libraron. Louis Álvarez y Julia Zavala marcaron su destino al presentarse al IMSS Bienestar cuando el personal ya se las había sentenciado que no lo hicieran porque radicalizarían el movimiento tendiente a sus destituciones. Los trabajadores lo cumplieron al grado de que el delegado del IMSS en Sinaloa, Rafael López, tuvo que trasladarse a la institución como “apagafuegos”. Álvarez y Zavala no tuvieron salvación para conservar sus puestos como director general y jefa administrativa porque el personal sindicalizado no cedió a su principal demanda. El delegado del IMSS no tuvo más remedio que nombrar en forma provisional a Karen Gómez Llanos como directora general de la clínica en El Fuerte. Así, la suerte de Álvarez y Zavala estuvo echada desde que se presentaron a la institución en un momento en que los ánimos de los trabajadores no era el mejor. No aguantaron más sus prepotencias.



De membrete. Una difusión inusual se hizo de la reelección del síndico procurador de El Fuerte, Luis Alberto Lugo Gaxiola, como coordinador en la zona norte de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios. Esto lo quieren proyectar como un logro con el fin de crearle una buena imagen en el contexto de sus aspiraciones por la candidatura priista por la alcaldía. Sin embargo, dicen que hay algunos detalles. Por ejemplo, que esa comisión está solo de membrete porque ni siquiera llegan a pronunciarse cuando algunos gobiernos municipales escamotean información del manejo financiero a los síndicos procuradores. Lugo Gaxiola no ha movido un solo dedo de la embestida del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela y el de Mazatlán, Guillermo Benítez, contra la síndica procuradora Elsa Isela Bojórquez.