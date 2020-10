Salida fácil. Ante a oleada de críticas por el lujoso carro que maneja en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido el país en las últimas décadas, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ha respondido con un argumento bastante fácil. Dijo que la unidad Mercedes Benz Coupé, valuada en más de 1.5 millones de pesos, es prestada.

El morenista sostiene que el verdadero dueño de la unidad es su hijo y se la prestó debido a que la camioneta oficial de la presidencia municipal está en una revisión mecánica. Hay que resaltar que la camioneta Chevrolet negra, que cotidianamente maneja el también aspirante a la gubernatura del estado, costó al erario un millón 069 mil pesos el año pasado.

Informe. Mario Rafael González Sánchez, mejor conocido como “El Capi”, rindió ayer su segundo informe legislativo. Si usted, amable lector, no recuerda quién es el diputado, le recordaremos que es el representante del Distrito 21, correspondiente al municipio de Mazatlán.

Pues ayer, después de un informe de labores, el diputado aseguró que organizará a los policías municipales para exigir al gobierno que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres a que pague pensiones, entregue uniformes y aumente los salarios retenidos. La prioridad, afirmó, es cumplir a los policías un salario digno y su profesionalización.

Habrá que ver lo que hace desde el Congreso del Estado para lograrlo. Sobra decir que el legislador petista no desaprovechó la oportunidad para criticar al gobierno morenista por su doble discurso en la atención de las necesidades de los policías, a quienes (según él) se les ha obligado a firmar de recibido uniformes que no le han llegado a las manos.

Emergencia. En San Ignacio se teme por la salud de la exalcaldesa de este municipio, María Gorgonia Bañuelos Peraza. A través de las redes sociales, trascendió que la polémica exmunícipe lleva ya tres meses hospitalizada debido algunos padecimientos.

Al parecer fue trasladada desde Culiacán, a bordo de un vuelo particular, hasta la ciudad de Tijuana, donde fue intervenida quirúrgicamente por cirujanos de San Diego, y están en espera de su recuperación. Amigos y simpatizantes han organizado cadenas de oraciones por su recuperación.

Revisión. En Escuinapa, una revisión minuciosa por parte del Órgano de Control Interno encontró un faltante de activos fijos por 3 millones de pesos, aproximadamente. Se trata de mobiliario, equipo y otras compras hechas por el Ayuntamiento durante las anteriores administraciones y que simple y sencillamente no están en las oficias, talleres o almacenes de la comuna. El presidente municipal, el morenista Emmett Soto Grave, ha ordenado que se llame a cuenta a los exfuncionarios para que rindan cuenta sobre ese faltante. El caso es que tampoco hay una garantía de que el extravío se haya dado durante los anteriores gobiernos, pues de acuerdo con lo explicado por el mismo munícipe, la revisión tardó más de un año en ser completada e inició con el proceso de entrega-recepción.

¿Cómo, cuándo y quiénes? No ha dejado de ser tema el posible regreso presencial a las escuelas en Sinaloa. Si bien la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa asegura que este no será ni obligado ni improvisado, tampoco es claro. Tal como lo comentó el director de Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo Rojas Ayala, todavía no se ha generado la confianza necesaria para que los niños regresen a tomar clases con sus maestros, pues ni los protocolos ni las condiciones han sido claras.