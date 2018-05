Salinas vs López Obrador

El que diga que Salinas está fuera de la jugada es un cuentonto. Salinas dijo que gobernaría 24 años. Quien sabe si lo planeaba después de su espurio sexenio (el que ganó aquella elección fue en realidad Cuauhtémoc Cárdenas) iniciado en el garrafal 1988 y trágicamente finalizado en 1994, año en que se dieron los magnicidios de Colosio el 23 de marzo y de José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre. O quizá pensaba manipular a su arbitrio la política nacional después de los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.En todo caso circula abundantemente en las redes y en otros medios la siguiente información:El candidato del PAN a la cabeza de la Coalición del Frente ta ta ta … Ricardo Anaya, este “muchacho maravilla”, es primo del actual secretario de Hacienda del país llamado José Antonio González Anaya. Algunos dicen que no es “primo”, pero este otro pelón está casado nada mas ni nada menos que con Gabriela Gérard Rivero, hermana de la actual mujer de Carlos Salinas de Gortari, Ana Paula Gérard.O sea que el PRI depositó galantemente la fortuna del país en la Secretaría de Hacienda EN MANOS SALINISTAS, el concuño de Salinas y “primo” del candidato de la Derecha, que fue desde sus tiernos 21 años secretario del gobernador panista de Querétaro Garrido Patrón. Checar apellidos, por favor. Vale señalar, repetir y subrayar que si eso no habla por si solo de la posición actual de ese Salinas “genial” socio del recientemente viudo expresidente de USA George H. Bush, entonces vivimos en Disneylandia. Por desgracia terriblemente sangrienta y empobrecida, además de entregada en buena medida a los mas ricos de los ricos tanto extranjeros como nacionales. Evidentemente esto es el NOM, Nuevo Orden Mundial. ¿A dónde va a ir a dar este mundo que además tiene que soportar a un Trump belicoso?, hoy aliado de Israel y Saudi Arabia contra Irán, Europa Occidental, China y Rusia.En México, un nuevo fraude contra AMLO ya no sería creíble ni para los párvulos. Por cierto que la misma Televisa además de Canal 11 le pararon el alto al periodista Ricardo Alemán y lo despidieron sin ambages por un tuit que decía: “Les hablan!!, a Versace lo mató un fan. A Selena la mató una fan. A ver a qué hora, chairos”. Enviando un llamado a un posible asesinato de López Obrador.¡Y a Ricardo Alemán lo mató su corrupción!Televisa por su parte señaló: “Rechazamos categóricamente cualquier expresión que incite o avale la violencia”, ante esas manifestaciones solo cabe la más contundente y directa condena e informó que ponía fin a las emisiones del programa “La Mudanza” que Alemán conducía en el canal de noticias Foro TV perteneciente a su propia cadena. Por supuesto las redes sociales se lo comieron vivo.Los medios están recurriendo por otra parte a callarnos a los que no estamos a las órdenes del abominable PRIANISMO creado por Salinas y Fernández de Cevallos en 1989, precisamente para avalar el fraude cometido por Salinas en aquellas elecciones de 1988. Desgraciadamente, Cuauhtémoc Cárdenas no tuvo las agallas que posteriormente tendría López Obrador para denunciar el fraude en su contra.Una actitud que le atraería muchas críticas a AMLO pero que posiblemente detuvo una revolución fue la ocupación de Reforma y El Zócalo en el DF. Para entender esta situación hay que leer el muy justo y documentado libro de Elena Poniatowska llamado “Despertar en El Zócalo”. Mi amiga y compañera de clase en cierto momento del Liceo Franco Mexicano fue admirable en aquellos momentos. Ella personalmente estuvo en El Zócalo en esos días aciagos de la Ciudad, hoy abandonada por su jefe de Gobierno Mancera, que dejó su puesto de jefe de Gobierno de la Capital y se largó al Frente en un puesto secundón.Es obvio, dados todos estos antecedentes que algunos hemos vivido a lo largo de estas décadas de neoliberalismo implantado precisamente por la pareja Salinas y Bush padre, que estamos siendo manejados por estos dos representantes del NOM.Pero, lo que es peor es lo que esta ya en la superficie. Salinas no ha soltado EL PODER y ha manipulado a través del PRIAN a todos los presidentes de los últimos años como lo anunció. No importa que sean PRIISTAS o PANISTAS.Nadie, a no ser AMLO, se ha opuesto a esta manipulación sin importarle las burlas eternas y la oposición de tipos hiperderechistas como Claudio X Gonzalez (Mr. Kleenex).