Salpicará escándalo de detención de líder religioso a morenistas

Escándalo que salpica. El líder de la secta religiosa La Luz del Mundo fue detenido; un juez de California ordenó su detención. El caso no tendría implicaciones políticas de no ser porque Naasón Joaquín, el líder de esa organización, fue homenajeado en Bellas Artes el pasado 15 de mayo. Y en ese homenaje, que primero intentaron negar, están involucrados el presidente del Senado, Martí Batres, de Morena; el diputado federal también de Morena y presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, y el diputado federal del Verde, Israel Zamora. El escándalo que provocó el homenaje que le realizaron en Bellas Artes a Naasón Joaquín fue de un alto proselitismo religioso torpemente disfrazado con un concierto operístico. Pero este escándalo palidece ante lo que viene. El juez Xavier Becerra, de California, sacudió el panal. Acusan al líder religioso de tráfico de personas, pornografía infantil, violación y otros delitos considerados graves. En México solamente esa organización religiosa tiene como seguidores a un millón de personas y a los políticos seguidores de este líder religioso se le aplica la máxima que lanzaba mi abuelo: “Nunca se junta un perro con un coyote... O todos son perros o todos son coyotes”.

¿Cuál austeridad? El Químico no se limitó para gastar todo lo que quiso en la organización del Carnaval pasado, no escatimó esfuerzo y mucho menos dinero. La arenga de su presidente López Obrador de ser gobierno austero no va con él. La síndica procuradora Elsa Bojórquez adelantó ayer que se gastó tres veces más de lo presupuestado para el Carnaval, y si partimos del anuncio que hizo Óscar Blancarte, en su momento director de Cultura, de que la fiesta costaría alrededor de 40 millones de pesos, quiere decir que el Químico se gastó la nada despreciable suma de 120 millones de pesos. Dinero que pasó por las manos de sus familiares incrustados en Cultura y que manejaron a su antojo para beneficio personal. Bojórquez comentó que el resultado de la auditoría practicada a Cultura se entregará a quienes corresponde y para mañana podría estar en condiciones de hacerla pública.

¿Y los 10 millones? Algo oscuro está entre lo que dice el alcalde Luis Guillermo Benítez y su exdirector del Departamento Jurídico, Luis Antonio Aguilar Colado. El Químico hizo público ayer un documento mediante el cual Aguilar Colado le pide al tesorero Javier Alarcón expida un cheque por 10 millones de pesos, a favor de Víctor Manuel Osuna Gutiérrez como primer pago de un pleito aparentemente perdido y con ordenamiento del Tribunal de Justicia Administrativa. Siembra el alcalde el caso como algo turbio realizado por quien también es su compadre, Aguilar Colado. Al documento lo acompañan la firma de 12 regidores. Para llegar a la realización del pago, Aguilar Colado debió de contar con el visto bueno de su compadre y alcalde o al menos del secretario del Ayuntamiento José de Jesús Flores. No se dice el destino que tuvieron esos 10 millones, lo que el documento deja en evidencia es la nula capacidad de la autoridad en esa materia. No se observa que se haya cubierto todas las instancias y agotado todos los recursos. Con una facilidad que insulta, se pretende pagar 10 mdp que consta en el escrito con fecha 9 de abril de este año. Pudo ser que hubo pleito por la jugosa comisión que estaba en juego.