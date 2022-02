Salud despide a trabajadores; Rocha Moya lo niega; ¿otro cuatro a Cuen?

audima

Otro golpe contra Cuen. El secretario de Salud, Melesio Cuen, ya debería de saberlo. Nada contracorriente al interior del gabinete estatal. Y hay viene un nuevo Waterloo contra el líder y fundador del Partido Sinaloense. Se trata del despido de por lo menos 400 trabajadores de las diferentes áreas de Salud. Son, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya, alrededor de 3 mil trabajadores que pudieran ser despedidos. Poco les importa que se trata de trabajadores que tienen necesidad de llevar el sustento a sus familias. Pero ese es otro tema. Porque denunciaron los trabajadores que desde el 14 de enero dejaron de recibir salario. Los despidieron sin darles el derecho de ser escuchados. Solo les dejaron de pagar. Esto lo hizo el secretario de Salud. Pero ayer, Rocha Moya reculó. Dijo que esa no era la instrucción que dio al secretario de Salud (Melesio Cuen). La indicación fue “dejar de pagar el sobresueldo que devengan por la basificación que está en revisión…Y no que se les dejara de pagar”. Rocha Moya adelantó que hablaría con el secretario. Un exfuncionario de gobierno nos comentó en una ocasión que “quien cumple órdenes… Quien cumple instrucciones. No se equivoca”. Y tiene mucha razón. El tema que seguro habrá de ir creciendo es bastante complicado. Y así como le tendieron un “cuatro” a Cuen en el caso Mazatlán y con el tema del carnaval, este huele a lo mismo.

¿De qué se trata? César Cascajares, más conocido como “Chango Ote” en sus espacios y caracterizaciones en redes sociales, retomó sus actividades con la publicación de sus videos. Lo menos es que se trata ni más ni menos que del director del Deporte en Sinaloa. Y lo peor es que regresa agrediendo a los medios de comunicación. En su video de retorno pidió no creerle a la prensa. “La prensa no hace bien su trabajo”. ¿Y qué creen? Pues el gobernador Rubén Rocha Moya se declaró de acuerdo en que su “Chango Ote” regresara a las redes sociales. Siempre y cuando no se contraponga a su labor como titular del deporte en Sinaloa. Pero, ¿y la agresión a la prensa, qué? Ahí si pudiera ser la utilización de las redes oficiales del estado y mal uso de su cargo. Sin duda. Que “Chango Ote”, grosero, barbaján y todos los calificativos que quieran ponerle, pinta de cuerpo entero al gabinete que encabeza Rocha Moya. ¿Así cómo?

Precisa el senador Zamora. “Yo no estoy promoviendo el voto ante mis compañeros (senadores) en ningún sentido”. El senador sinaloense Mario Zamora salió al paso de las versiones que lo señalan de estar realizando una especie de campaña en contra del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. Esto porque el nombramiento de Ordaz Coppel para embajador de México en España pasará por la Cámara de Senadores. Adelantó que “cuando llegue el tema al Senado, se platicará con el grupo y pues ya se decidirá”. Y nos compartió su certeza: Quirino va a ser embajador. El que sea embajador es bueno para Sinaloa. El tema de partido, es del partido, y yo como miembro de ese partido lo voy a respetar. ¿Queda claro? Conforme camine el procedimiento que es sin duda algo normal, habrán de saberse las cosas.

Veda publicitaria oficial. A partir de mañana, las publicaciones oficiales del Gobierno de Sinaloa quedan suspendidas. Esto porque inicia el periodo de “veda” previo a la consulta de revocación de mandato que pidió, que exigió, López Obrador. Solo las áreas de salud, educación, seguridad y protección civil continuarán. Los más de 3 mil millones que se gastarán en esta farsa deberían de ser invertidos en vacunas, salud, educación y combate a la violencia.