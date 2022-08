Salud hace ‘barrido’ en la Jurisdicción Sanitaria 5

La ‘guillotina’ en la Secretaría de Salud sigue. Ahora le tocó a Mazatlán. Ya se veía venir la salida de la jefa de la Jurisdicción Sanitaria 5, África Carrasco Valenzuela, y su equipo de trabajo, entre los que destacan la directora del Centro de Salud, el subdirector de la institución, así como en recursos humanos y administradora. Está pugna que trae el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, con el exsecretario de Salud Héctor Melesio Cuen, tenía que alcanzar la guillotina a los funcionarios de salud y también salió Felizardo Fierro, coordinador de Coepriss. El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, estuvo en Mazatlán y confirmó el cese de África Carrasco. Justificó su salida aludiendo que hacen una reestructuración para ser mejores y más eficientes, pero todos saben que la exfuncionaria y colaboradores son pasistas y muy cercanos a Cuen. África tiene su base en el Centro de Salud y varios de los funcionarios que formaban parte de su equipo.

La incongruencia del señor alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Por un lado, le pide a todos sus funcionarios y empleados que se ajusten el ‘cinturón’ porque se encuentran en austeridad franciscana, haciendo apología a su tutor político, Andrés Manuel López Obrador, y por otro, él continuará con sus viajes en el país y el extranjero, porque dice, son una inversión que beneficia al destino. Según su visión, Mazatlán está lleno de turistas gracias a sus viajes, sin embargo, no han sido notorios los visitantes españoles, lugar al que viajó en 2020 precisamente para promocionar al puerto en la Feria Internacional de Turismo y donde gastó más de un millón de pesos. Por lo que se ve, la austeridad es a conveniencia.

Y sobre las diferencias políticas que tiene con el PAS al ser cuestionado por las declaraciones del regidor pasista Reynaldo González en las que lo tachó de tener mala memoria porque gracias al PAS fue candidato y ahora no convive con pasista, Benítez dijo que del PAS no hablaba y que no se desgastaba. Al parecer ya la pensó dos veces y seguramente recordará la relación con el Partido Sinaloense, pues el alcalde estaba inhabilitado en ese entonces en su partido que tanto presume, esto por las denuncias de violencia política en razón de género contra la entonces síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

Por otra parte, Benítez Torres minimizó los gastos en el monumento al biólogo marino Jacques Cousteau que está en Olas Altas, el cual costó al pueblo mazatleco más de 1.5 millones de pesos. Se le cuestionó, pero solo dijo que las cosas tienen que costar. Así de sencillo para el alcalde, pues el dinero no sale de sus bolsillos. Asegura que la estatua fue donada por Turismo Federal, entonces, la base donde está postrada la figura de bronce y sus accesorios costaron más de 1.5 millones de pesos, suficientes para adquirir al menos dos patrullas para la seguridad de los ciudadanos.