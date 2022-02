Salud tiene indicadores sobre el Covid-19 y no alcanza para salvar el carnaval

audima

No habrá carnaval. Los contagios han bajado. Pero no lo suficiente para realizar un evento masivo. Si nos atenemos a lo que declaró en ese sentido el secretario de Salud en Sinaloa, Melesio Cuen, la lógica es que el Carnaval de Mazatlán se cancele. O por lo menos sea pospuesto. Cuen señalo que, de acuerdo con la información de Salud, el número de contagios creció, llegó a su máximo y ha comenzado a bajar. “Pero no alcanza, por la experiencia que se tiene en la primera, segunda y tercera ola, para organizar el carnaval”. Consideró que lo más cuerdo en este tema es la propuesta que hizo el gobernador Rubén Rocha Moya de posponer el carnaval. Para que no se dañe la economía. La decisión se ha ido posponiendo por cuestiones de política económica y de salud. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ha seguido con la organización del carnaval “no sabemos si para presionar”. Lo cierto es que la decisión que había anunciado el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, que se daría ayer de si habrá o no carnaval, se pospuso. Cuen adelantó que la decisión se llevará hasta mañana viernes. Y adelantó que en un descuido, el presidente de Mazatlán “va y pide el favor a México”. Afirmó que Salud ya tiene los indicadores y que la decisión habrá de tomarse mañana viernes.

Gana round “El Químico”. El gobernador Rubén Rocha Moya movió sus fichas. Mandó al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, para que anunciara que sería ayer cuando se daría la decisión oficial de si se cancela o pospone el Carnaval de Mazatlán. Esto en respuesta a la demanda del alcalde Luis Guillermo Benítez de que fuera hasta este viernes cuando se diera a conocer la decisión. Luego, Rocha Moya mandó al secretario de Salud, Melesio Cuen, a reconfirmar que sería ayer miércoles cuando se daría a conocer la decisión. ¿Y qué creen? Pues cedieron al chantaje y presión del alcalde de Mazatlán y ayer el secretario de Salud, Melesio Cuen, fue prácticamente obligado para que declarara que no sería el miércoles, sino hasta el viernes cuando se diera a conocer la decisión. Tal y como lo exigió “El Químico”. ¿Así o más claro?

Preocupa a Estados Unidos violencia contra periodistas mexicanos. Los senadores Marco Rubio y Tim Kaine pidieron al secretario de Estado, Antony Blinken, se busque la forma de proteger a los periodistas mexicanos y la libertad de expresión en México. En un documento enviado al Secretario de Estado por los dos senadores advierten la necesidad de abordar la violencia persistente contra los periodistas mexicanos. Mencionan en el documento que nueve periodistas fueron asesinados en el 2021 y al menos 148 desde el 2000. En estos primeros dos meses del presente año han asesinado a cuatro periodistas. Aquí se quedaron cortos. Sostienen que López Obrador no ha abordado seriamente las amenazas que enfrentan los periodistas mexicanos. Al contrario, el presidente continúa criticando severamente a los periodistas que critican su gobierno y no ha defendido de manera efectiva la libertad de expresión. Es increíble y para dar vergüenza que sean senadores de Estados Unidos los que alcen la voz en defensa de la libertad de expresión en México. Y un alto a las agresiones y asesinatos contra periodistas mexicanos.

Cortina de humo. Las casas de lujo y vida ostentosa y millonaria que se exhibió del hijo mayor del presidente López Obrador en Estados Unidos hacen necesario desviar la atención nacional. Y qué mejor que echarle gasolina a la relación con España. “Pausar” la relación con España. ¿De qué se trata?