Salud y enfermedad de nuestros futurosgobernantes (y 2)

El tema de la salud de nuestros futuros gobernantes, como decía en mi colaboración del pasado jueves, debe abrirse, asumirse como parte de una realidad que hay que conocer, respetando hasta donde se deba los derechos de acceso a la información, a la privacidad y la intimidad que, no hay que darles muchas vueltas, están ya bastante establecidos en sociedades modernas, aunque ciertamente no esté considerado en el orden constitucional ni en la norma electoral de nuestro país.

Afirmaba, siguiendo a Thompson, que en este asunto debemos distinguir entre dos principios: el de privacidad uniforme y el de privacidad restringida. El primero es el que nos protege a todos los ciudadanos sin distingos. El segundo aplica a las figuras públicas. En este segundo caso, hay que decirlo: el derecho a la privacidad no puede ser vencido por el derecho del público a saber. Y no interesa saber todo, sino lo esencial, lo que tiene que ver e influye en la relación entre gobernantes y gobernados.

Hay muchos casos en que se ha ocultado a los ciudadanos el estado de salud de candidatos y/o presidentes. Entre otros que pueden considerarse emblemáticos, el de François Miterrand en Francia, cuyo cáncer de próstata diagnosticado apenas seis meses después de su toma de posesión fue manejado como secreto de Estado y solo después de varios años, cerca de la expiración de su segundo mandato, a punto de ser operado, se reveló su enfermedad cancerosa. Le alcanzó el tiempo para concluir su gestión, y medio año después falleció.

Un caso que nos es más cercano, el de Hugo Chávez. Sus primeros viajes a Cuba fueron manejados también como asuntos menores, simples chequeos de salud. Luego las estancias en la isla se hicieron más prolongadas, pero nada grave. Una ausencia más todavía más prolongada del poder obligó a dosificar la información frente a la exigencia de la ciudadanía por conocer el estado real de salud de titular del Ejecutivo. Finalmente, murió en La Habana.

En estos casos, que son de la máxima relevancia, se trata de encontrar un equilibrio entre derechos: el de los ciudadanos a saber, y el de las figuras públicas a la privacidad o intimidad, tomando en consideración que entre las figuras públicas todos son iguales, aunque algunos son más iguales que otros, es decir, hay que distinguir entre más importantes y menos importantes.

Y el caso de López Obrador es importante porque puede ser el presidente de la República. En la enorme mayoría de los casos nadie toma un “coctel de pastillas” para controlar la hipertensión. Ahí hay algo más delicado, y si aspira a gobernar, hay que hablar con la verdad. Es cierto que no hay norma que lo obligue, pero es un ejercicio ético elemental. Es preciso saber si su eventual ejercicio de la función pública podría verse condicionado por una enfermedad o dos, que no son cualquier cosa.

David Owen, exministro laborista de Asuntos Exteriores y neurólogo, escribió el libro En el poder y en la enfermedad. Ahí apuntó que “las sociedades anónimas del mundo entero están obligadas a proteger a sus accionistas de la influencia de la enfermedad de sus jefes ejecutivos”.

Pues bien, que se haga lo mismo con los candidatos o gobernantes. Una comisión independiente, científica, de alto nivel, podría encargarse de esa tarea. Ah, y sin cuotas partidistas.