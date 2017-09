Samsonite por duplicar tamaño aquí al 2018, tras sitio 10 en ventas globales y pronto 15 tiendas más

* Pemex lenta reacción vs apertura en gasolinerías y plan hasta octubre; prevén desinversiones de Martínez tras retiro de Slim; la herencia de Eruviel a Del Mazo.

UNA FIRMA QUE se ha mantenido muy activa y que no ha detenido su crecimiento en ventas es Samsonite, la más grande del planeta en equipajes.



Cierto van 7 años que el turismo mundial crece. En 2016 lo hizo 3.9% para llegar a mil 235 millones de viajeros, según la OMT que comanda Taleb Rifai.



Sin embargo Samsonite también ha puesto de su parte al realizar diversas compras como High Sierra y Hartmann en 2010, Lipault, Speck y Gregory en 2014, y la cereza del pastel Tumi, en 2016.



Con ello la multinacional que surgió en Denver prácticamente cubre el espectro de los consumidores.



Samsonite que preside Ramesh Tainwala es una compañía pública que cotiza en la bolsa de Hong Kong. El fondo de inversión BCU aún conserva un 35% del capital.



Difícil encontrar en el mundo un país al que no llegue esa corporación con ventas por 2 mil 800 millones de dólares incluidas las de Tumi que están en 146 millones de dólares.



Fue hace 107 años cuando Samsonite comenzó su historia. A cargo de Jesse Shwayder inició como mueblera. De ahí derivó a la fabricación de baúles y luego a la de maletas.



En México lleva 54 años. Fue primero manejada por una familia Pérez Alonso y más tarde Vitro de Adrián Sada González tuvo un 49% en sociedad con la empresa.



México fue su primer punto fuera de EU. Aquí se produjo por muchos años. Al final la manufactura se llevó a Asia. Hablamos de 50 factorías que están en China e India, y algo en Europa, en concreto Bélgica.



Aquí es encabezada por el peruano José Manuel Pérez de 49 años, 16 en la firma y 9 en nuestro país. Es un convencido de que a México nadie lo va a detener y obvio se apresta a aprovechar ese potencial con una empresa que tiene en su portafolio 12 marcas.

Además de las mencionadas, apunte a American Turister y Xtreme, marca especialista en mochilas para jóvenes.



Tras tantos años aquí, Samsonite es la firma con mayor reconocimiento de marca en un mercado de maletines cercano a los 400 millones de dólares.



Pero además se ha diversificado a otros productos: mochilas, bolsas de dama, candados, portapasportes, básculas, portaIpads, cubiertas de celulares.



El enfoque a la mujer lo ha empujado Tainwala, considerándose que éstas deciden el 60% de las compras.



En su facturación maletas y el resto significan ya partes iguales, que es la consigna a lograr aquí en donde los velises aún aportan 60%.



México es estratégico para Samsonite en AL, aunque Chile es el que más vende, influido por una marca local muy arraigada que compró y que es Saxsolite.



Amén de cantidad de “corners” en las departamentales y su presencia en autoservicios con su marca AT, Samsonite tiene 32 tiendas en el país.



Sólo en los últimos 2 años se abrieron 24 y van por otras 15 en 2018.

Samsonite con ventas equivalentes a 2 millones de productos anuales, ha crecido aquí a doble dígito desde 2009.



En consecuencia su facturación se duplicó del 2010 al 2014 y desde ahí hasta el 2018 se busca repetir el suceso.



Bajo esa óptica México que hoy ocupa el sitio 12 del mundo para esa corporación se espera llevarlo al décimo escalón para 2020. Otro apoyo será el e-commerce que apenas inició este mes.



TAL CUAL LE adelanté, esta semana Shell de Alberto de la Fuente, arrancó en la distribución de gasolina aquí. Se sumó a otros actores globales como Gulf de Sergio de la Vega, BP de Chris Sladen y Costco de Jaime González. Se sabe que viene Exxon de Enrique Hidalgo y Walmart de Guilherme Loureiro. Según esto hay 10 firmas extranjeras ya aprobadas por la CRE de Guillermo García Alcocer. En ese sentido hay preocupación de los franquiciatarios de Pemex que encabeza “el abrumado” José Antonio González Anaya. Y es que hasta ahora no hay señales de la estrategia que se seguirá para enfrentar a la competencia. Cantidad de cambios en PEMEX Transformación Industrial no han ayudado. Ya se nombró a Blanca Estela Coeto Mateo como subdirectora comercial de esa empresa, y se espera que en octubre se den algunas directrices. A paso de tortuga.



YA SE ANTICIPA que Jesús Martínez tendrá que hilar más delgado tras la venta del 30% que tenía Carlos Slim Helú en los equipos Pachuca, León y la Universidad del Futbol. En su momento ese paquete lo compró Slim en 100 millones de dólares y es de suponer que ahora se valuó más alto dado el tiempo transcurrido. Se habla hasta de 200 millones de dólares. Según esto el pago se hará en el tiempo. Algo a través de publicidad. Con ese soporte Martínez se expandió. Tiene en la división de ascenso a Mineros de Zacatecas y en la segunda a los Coyotes de Tlaxcala. Además adquirió participaciones en el Everton de Chile y Talleres de Córdoba en Argentina. No es descartable que deba desinvertirse.



SE CONOCE QUE la última fechoría de Eruviel Ávila en el Edomex fue el empujar en “fast track” la despenalización de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y derogar la ley seca en jornadas electorales. El Congreso de esa entidad, una burla, avaló. A unos días de que el controvertido político deje el cargo, resulta que aún no se ha promulgado esa reforma, dada la polémica que generó. En una de esas es herencia a su sucesor Alfredo del Mazo.