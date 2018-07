San Luis y Mineros, los verdugos del Ascenso

De los primeros cinco encuentros que se realizaron en el torneo de Copa MX 2018, los cuadros del Atlético San Luis y Mineros de Zacatecas fueron los que dieron la cara por la Liga de Ascenso al vencer a Tigres y León de la Primera División Nacional.Los tres triunfos restantes fueron para Pumas, Morelia y Pachuca, pero se puede calificar de positivo el balance para los representativos del circuito inferior que no ganan un torneo de Copa desde el 2012, primera edición que le correspondió a los Dorados de Sinaloa.Sin duda, el partido más agradable y de mejor espectáculo fue el que brindaron los Mineros de Zacatecas y Esmeraldas del León con triunfo para los primeros en su casa, con un marcador de 4 por 3.No es común y menos en el torneo copero disfrutar de duelos como el que protagonizaron dichos cuadros, ya que le permitió a los aficionados disfrutar de una buena cantidad de tantos, varios de ellos de una excelente calidad.El que sigue mostrando su inconsistencia en este evento es el poderoso conjunto de los Tigres del Universitario de Nuevo León que no pudo aguantar una ventaja de 1-0 y terminó perdiendo ante San Luis como visitante.Caro le salió el pancho que hizo en la primera jornada, César Pérez, jugador del equipo Deportivo Sergio Torres en la Liga Intersemanal de los Miércoles, ya que la directiva, tomando en cuenta, el reporte arbitral lo sancionó por cuatro jornadas.A ver si este castigo le sirve para reflexionar al excelente volante de los deportivos y sea más calmado en la cancha cuando vuelva a la actividad en la sexta jornada del calendario regular.También nos enteramos que el cuadro del Combinado perdió su primer encuentro de la primera jornada que le había ganado en la cancha a la Tapicería Burgueño, debido a que alinearon a Guillermo Bracamontes, quien tenía partidos pendientes por cumplir, al salir expulsado en la última jornada del torneo pasado.Ni hablar, esto que le sirva d e experiencia al delegado y para la próxima esté más atento en lo referente a elementos expulsados.Qué bueno. Nos reportan que salió muy bien el ingeniero Rodolfo Ruiz Cortez, jugador de la vieja guardia, de la cirugía que le realizaron en su rodilla derecha, la mañana de ayer, en una clínica particular de la localidad.El popular Popo Ruiz, a quien la Liga Plus lo homenajeó en su recién finalizada temporada, fue dado de alta ayer mismo por la noche y ya se encuentra reposando en el seno de su hogar. Ruiz Cortez tendrá unos días de completa calma y luego de la valoración médica iniciará su etapa de rehabilitación, la cual será clave para que pronto vuelva a estar de nuevo en la canchas dándole con muchas ganas a la pelota. Muchos saludos Popo.