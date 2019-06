Sanciones más fuertes. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural modificó la Ley Federal de Pesca y planea hacer una recomendación para el cambio del Código Penal Federal para endurecer las penas en contra de la pesca ilegal. El titular de la dependencia, Víctor Villalobos Arámbula, estuvo el fin de Semana en Mazatlán para hacer, junto con el equipo de trabajo de la Conapesca, una análisis de las leyes y los reglamentos. Los trabajos se realizaron de manera maratónica y a puerta cerrada con los expertos en los temas pesqueros del país. El objetivo, según reportó la Conapesca a través de un comunicado, es emprender una actualización integral del sector, darle certeza y visión de futuro para las próximas décadas, como lo está proyectando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si las cosas resultan como lo han anunciado, el sector pesquero ribereño y de altamar celebrará el cambio, pues uno de los factores que han incentivado por décadas la pesca furtiva, es precisamente las leyes laxas, que permiten que los pescadores furtivos más tarden en ser detenidos que en regresar a sus actividades.

¿Y los resultados? De acuerdo con cifras del Semáforo Delictivo, se evidencia el poco actuar de los encargados de atender la alerta de género, ya que los casos de violencia en el hogar presentaron un incremento del 25 por ciento durante mayo, por lo que es necesario que las titulares del Ismujeres, Cepavi y Centro de Justicia para la Mujer empiecen acciones concretas en violencia intrafamiliar, y no solo actividades sociales, deportivas, pega de calcomanías en semáforos cada día 25 del mes, sino acciones de cursos, talleres y asesoría de manera directa las víctimas y sus hijos.

Promesa. De nueva cuenta, las autoridades federales convencen a los productores de que no acudan a manifestarse a la Ciudad de México, con la promesa de que a partir de este lunes se les concretará la comercialización de

un millón 300 mil toneladas de maíz que estaban pendientes de colocar en el mercado por la vía del ingreso objetivo. Esperemos que esta promesa se cumpla en tiempo y forma, ya que, de no ser así, viajarán a la capital del país para buscar un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que no quieren personas intermediarias.

Sin lana. De quienes ya no es novedad que cada fin de cursos o en diciembre salen a manifestar sus problemas económicos son los de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), debido a que el presupuesto que se les entregó para este año no les resulta suficiente para cubrir los pagos a vacaciones del personal.

Por lo que el rector, Juan Eulogio Guerra Liera, viajará la próxima semana a la Ciudad de México para gestionar lo que requiere, que es alrededor de 400 millones de pesos, que es el pago de la quincena y la prima vacacional.

Muertos de hambre. A quien se le volvieron a ir las palabras fue al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al molestarse por la solicitud de los regidores para que busquen presupuesto para brindarles un salario digno a los policías municipales. Les respondió que ellos están ganando de manera regular, a su parecer, y que no “están muertos de hambre” como en años anteriores.Esta expresión que el representante de los culiacanenses manifestó de quienes se encargan de garantizar la seguridad de la población generó indignación por parte de la corporación municipal.

Desaire. Aunado a estas expresiones del alcalde, los policías municipales se revelaron y desairaron el tradicional desayuno que se les ofrece por el Día del Policía y quedaron mesas vacías. Con esto esperan que Estrada Ferreiro reconsidere el incremento, sin embargo, este declaró que ya no hay más qué hacer, ya que insiste en señalar que el municipio atraviesa por una crisis financiera.