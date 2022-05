audima

HISTORIA EN EL DEBATE-

12 de mayo de 1972

Parte de la población no existe. Por lo menos el 30 % de las personas que radican en San Miguel, Topo y otras sindicaturas, cuyos nacimientos fueron registrados en las comisarías en el año de 1940, tienen problemas para recabar copias certificadas de sus actas de nacimiento. Igual sucede con los fallecimientos ocurridos en dichas comunidades el mismo año, en virtud de que en el Registro Civil no existían constancias, porque los comisariados de esa época no turnaban los avisos oportunamente. El problema se ha presentado principalmente en el sector campesino.

Sangriento ataque de comunistas. Phnompenh. Fuerzas comunistas atacaron la capital de Camboya con fuerte fuego de artillería (cohetes, morteros y cañones) y luego emprendieron un asalto por tierra, combatiendo en las calles con las tropas y tanques del gobierno. El mayor Chang Song, máximo militar camboyano, dijo que los comunistas emplazaron cañones en muchas de las casas, después del ataque por tierra, en el que se luchó de casa en casa. Las bajas iniciales del gobierno se fijan en 28 muertos y 153 heridos.

El asalto comunista hizo blanco en el centro de la ciudad, en el aeropuerto, la estación de ferrocarril, una central eléctrica y un sector de tanques de petróleo, una base naval y el ministerio de Defensa. El mayor Chan Song anunció que en los combates de calle a calle, intervinieron paracaidistas del gobierno apoyados por tanques M-113. Las bajas comunistas se calculan, provisionalmente, en siete muertos.

Espera bebé Consuelito de García. La señora Consuelito Balderrama de García está en espera del heredero que impacientes esperan ella y su esposo, el ingeniero Jaime García. Por este motivo, la joven señora fue objeto de un festejo que le organizaron las señoras Margarita de Fernández, Paty de Covarrubias y Ana María de Zamora, quienes invitaron a su grupo de amigas que felicitaron a la señora de García y le obsequiaron lindos presentes para el bebé que está por venir al mundo.

12 de mayo de 1997

Operará nueva policía comercial. El nuevo cuerpo de policía preventiva municipal, denominado policía comercial, entrará en operación a partir del próximo día 12. Constituido por 30 elementos, formarán parejas para vigilar en forma estrecha toda el área comercial, algunos a pie y otros en bicicletas, armados y auxiliados con radios conectados directamente con base en Seguridad Pública y el comercio. La inversión inicial es de 100 mil pesos, para la adquisición de las herramientas necesarias para el desempeño óptimo de los elementos.

López Portillo critica a MMH. México, D.F. En su nuevo libro “Umbrales”, el expresidente José López Portillo revela que su sucesor, Miguel de la Madrid, y el más cercano colaborador de este -de quien dice ahora sufre su propio calvario- habrían permitido y propiciado el trato “despiadado” y “difamatorio” en contra de él, sus parientes, sus muertos, sus mujeres y sus amigos. El ejemplar lleva como subtítulo “Revelaciones de un presidente que ha traspasado las puertas de la muerte, el amor y el poder”, y su contenido se presenta a manera de diálogo entre dos personajes.

Inmigrantes piden justicia. Washington. En pleno viaje del presidente Bill Clinton a México, centenares de inmigrantes de todas las nacionalidades reclamaron justicia y sus derechos durante una manifestación efectuada frente a la Casa Blanca. ”Clinton debe cumplir la promesa electoral de restablecer la ayuda social a miles de ancianos, niños y a todos los que en este país tienen hambre y que ha sido suprimida injustamente. ¡Viva la lucha por la justicia!”, gritó el senador Paul Wellstone.