23 de agosto de 1972

intensa lucha contra el narcotráfico. El gobernador Alfredo Valdés Montoya y el subprocurador general de Justicia, licenciado David Franco, presidieron la ceremonia efectuada en el campo militar “General Ramón Iturbe”, para incinerar 10 toneladas de mariguana decomisadas en días pasados. A petición del licenciado Franco, fue el gobernador quien prendió fuego a la maléfica yerba en uno de las patios de la zona militar. Presenciaron el acto el comandante de la Novena Zona Militar y los agentes del Ministerio Público.



Sangriento choque entre militares y terroristas. Buenos Aires. Catorce de los 19 guerrilleros que hace una semana intentaron huir a Chile, fueron muertos en un choque armado en la base aeronaval de Trelew. En el violento tiroteo murieron 13 de los guerrilleros y posteriormente falleció uno de los heridos. Los otros cinco extremistas internados en la base aeronaval, resultaron heridos. Todos formaban parte del grupo de 25 extremistas que lograron huir de la prisión. Seis prófugos se apoderaron de un avión comercial y así pudieron llegar a Santiago de Chile.

El resto no alcanzó a abordar el aparato y después de permanecer varias horas en el aeropuerto, se rindieron a fuerzas de seguridad. El cruento incidente se desencadenó cuando uno de los detenidos arrebató una pistola ametralladora a un oficial de la guardia militar. Los prisioneros trataron de tomar por asalto una de las puertas de salida, escudándose con el oficial que habían desarmado y que resultó herido. En tal circunstancia, la guardia contestó el fuego contra los reclusos, iniciándose un violento tiroteo en el que perecieron los 13 reclusos.



Festejo para Cecy Robles. La bonita Cecilia Robles Usher cumplió años y sus papacitos, don Efraín Robles y doña Lila Usher de Robles, deseando celebrar el feliz acontecimiento, ofrecieron una fiesta en “La Fuentecita”. Se reunieron en torno a Cecilia un gran número de simpáticas figuritas infantiles de nuestro medio, que la felicitaron y la obsequiaron espléndidamente. Los chiquitines disfrutaron del delicioso menú de la fuente de sodas y del tradicional cake adornado con velitas.

23 de agosto de 1997



No es necesario otro puente en El Maviri. Román Alatorre, expresidente del Colegio de Arquitectos, insistió en que no es necesaria la construcción de un puente de acceso a las playas de El Maviri; las condiciones económicas no justifican un gasto de esa naturaleza, dijo. Además, los únicos beneficiados, que son los dueños de los restaurantes, son los primeros en negarse a hacer las aportaciones económicas para realizar dicho proyecto. Afirmó que es mentira que la población sea la que esté demandando la obra; prueba de ello es que la gente de todas maneras acude a esas playas.

Investigan a Carlos Salinas. México, D.F. Por primera vez, el procurador general de la República, Jorge Madrazo, reconoció que el expresidente Carlos Salinas de Gortari está incluido en una de las 14 líneas de investigación sobre la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio. También se investiga a otros funcionarios públicos, además, indebidamente se disolvió la comisión de la Cámara de Diputados encargada del caso, porque no ha avanzado mucho por lo enmarañadas que se encuentran las pistas.