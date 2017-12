Santa Claus nos falló con regalos en Navidad

Hubo unas cartas de regalos que Papá Noel no le cumplió a la comunidad futbolera, en general en Navidad, veremos si los Reyes Magos son capaces de ablandar el corazón de las autoridades y pueden lograr ese sueño.

La primera es que siguen sin hacerle la menor mejora a la rúa que va por las vías del tren por los rumbos de la Coca Cola hacia las oficinas de Tránsito Municipal y por donde también se atraviesan los campos de la unidad deportiva de Sagarpa.

Dicha carretera, que es sumamente transitada por sus dos carriles, luce en pésimas condiciones y sentimos que ya es tiempo de que las autoridades tomen cartas en el asunto.

La verdad urge que alguien atienda esta petición y se mejore esa vialidad porque si no se hace seguramente no tardarán en aparecer accidentes con consecuencias más serias.

La otra solicitud que esperamos que se haga realidad es la rehabilitación de las unidades del Deportivo Nakayama, que ya le pertenece al Ayuntamiento, debido al pleito legal que perdió con el exfutbolista profesional Jaime Ruiz Dorado, y la del fraccionamiento Villa Verde que tiene como sede la Liga Infantil y Juvenil Eduardo Millán.

Ambos espacios lucen en pésimas condiciones y a pesar de ello los niños y jóvenes que habitan en dichos sectores las siguen utilizando, con el latente peligro de sufrir un grave accidente.

Sabemos que la situación financiera de la actual administración no es muy boyante, pero se requiere de un esfuerzo adicional para que pueda solucionar el problema que le estamos citando y a la vez involucrar a los mismos colonos para que apoyen en los trabajos de rehabilitación.

Porque sinceramente es deprimente ver a los chamacos jugar en canchas que más bien parecen campos de guerra al estilo Medio Oriente.



Paso atrás. Para nuestro gusto fue el que dio en su carrera deportiva el orgullo de Dautillos, Navolato, Jesús Daniel García, quien luego de su discreto paso por la máquina celeste del Cruz Azul fue cedido a los Murciélagos de Los Mochis de la Liga de Ascenso MX.

Cierto, es casi seguro que el Propelas tendrá mucha más actividad con el cuadro mochiteco, sin embargo, de todos es conocido que la situación de los Caballeros de la Noche no es nada cómoda por sus problemas económicos y en eso en determinado momento vendrá a afectar emocionalmente al exjugador de los Dorados.

Sin duda hubiera sido mucha mejor opción que García regresara a las filas del Gran Pez, porque se trata de un jugador de grandes cualidades y lo más raro aún es que si todavía su carta le pertenece al cuadro sinaloense, la directiva no se movió para repatriarlo e integrarlo de nueva cuenta a sus filas.