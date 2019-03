Santa Lucía en Texcoco

Pésima noticia dio ayer la notable Asociación de Transporte Aéreo Internacional: el aeropuerto civil en Santa Lucía no funcionaría en manos del Ejército.

Aunque su director Alexandre de Juniac no cancela la posibilidad de un “intercambio de responsabilidades” en lo que hoy es una base aérea militar, advirtió: “La experiencia que tenemos en diferentes países es que generalmente los aeropuertos comerciales no son operados por militares, no funcionan y, si hay presencia militar en un aeropuerto comercial, esto es solo alterno.

En un aeropuerto civil, comercial, tendríamos que trabajar mucho con el Ejército para ver cómo se puede hacer la adaptación...”.

Hizo ver que la operación de un aeropuerto comercial, entre otras responsabilidades, implica el manejo de la terminal y de tiendas comerciales, lo cual es ajeno al de uno militar.La de la IATA, por cierto, no es la única opinión contraria a Santa Lucía: en el mismo sentido se ha expresado Mitre, la organización sin fines de lucro surgida del Instituto Tecnológico de Massachusetts a mediados del Siglo XX, en cuyos estudios de seguridad aérea se apoyan las aerolíneas comerciales y militares estadunidenses.

Dicho de otra manera, lo que se cierne sobre México y su traqueteada economía es el riesgo, altamente probable, de que ninguna línea de aquél y otros países, europeos inclusive, viaje a México si se emplaza a sus aparatos a usar el aeropuerto de Santa Lucía.

A la mala noticia se suma la que dio ayer el presidente de la comisión de Defensa en el Senado, Félix Salgado Macedonio: para construir las dos nuevas pistas en la base militar es necesario derruir más de 900 casas habitacionales, algunas escuelas y varios hospitales y clínicas. La demolición cuesta, y mucho más caro será reponer las viviendas y equipar las instalaciones públicas destinadas a desaparecer.

El caldo de eutanasia al aeropuerto en Texcoco, pues, está saliendo más caro que las albóndigas.

A propósito de la termoeléctrica en La Huexca, Andrés Manuel López Obrador dijo que no es lógico que se vuelva chatarra una inversión de 25 mil millones de pesos. Pero, ¿y la chatarrización de lo ya construido en el aeropuerto suspendido cuando se llevaba la tercera parte de las obras? De éste, se sabe bien, la pérdida calculada es superior a los cien mil millones de pesos.

Peor se ponen las cosas si se toma en cuenta que el jefe del proyecto en Santa Lucía es el achichincle de José María Riobóo, el contratista de confianza de AMLO, quien jura que “los aviones no chocan, automáticamente se repelen”.

Hacerle injertos a la base militar es como adaptar un portaviones de la temible Séptima Flota gringa como crucero para que civiles vacacionen en las islas del Caribe, con una diferencia esencial: en un barco así todos cabrían.

Solución salomónica: que se retome el proyecto de Texcoco y se le llame Aeropuerto Internación de Santa Lucía...