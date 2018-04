Santo de la puerta al lado

Para saber. La tecnología avanza velozmente y es común que nos ofrezcan la última y mejor versión de los productos mejorada.

Con las personas sucede algo semejante: han de presentar su mejor “versión”, y susceptible de ser mejorada. A ello nos invita el papa Francisco en su reciente exhortación apostólica: “Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él” (n. 11).

Para pensar. Había una vez un hermoso jardín, con árboles frutales y bellísimos rosales, todos eran felices, menos un árbol triste, pues envidiaba lo que los demás tenían.

“Te falta concentración”, le decía el manzano. “Si lo intentas, podrías tener manzanas”. El rosal le decía: “No lo escuches, es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas?”.

El árbol se frustraba al no lograr lo que le decían. Pero el sabio búho le dijo: “Tu problema no es raro, muchos lo tienen. La solución es no tratar de ser como los demás... Sé tú mismo, conócete, escucha tu voz interior”.

“¿Ser yo mismo?”. Cerró sus ojos, y en su corazón escuchó: “No darás manzanas ni rosas porque eres un roble. Tu destino es crecer majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje... Es tu misión”.

Para vivir. La Iglesia al canonizar reconoce a los que lucharon por dar su “mejor versión”.

Pero también están los que, sin ser reconocidos, lucharon por hacer la voluntad de Dios, como dice el Papa: los padres que crían con amor a sus hijos, los hombres y mujeres que trabajan para llevar pan a su casa, los enfermos, las religiosas ancianas que siguen sonriendo…

“Esa es la santidad «de la puerta de al lado»”.