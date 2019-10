¿A Buró de Crédito por no pagar el predial?

La lista de deudores ya está lista y en los próximos días, el Ayuntamiento de Culiacán sostendrá una reunión con representantes de Buró de Crédito con el fin de integrar su cartera a la base de datos. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó que ya está decidido que los deudores de predial serán integrados a la base de datos de Buró de Crédito, como medida sancionatoria por falta de pago. Con ello, los deudores no podrán acceder o solicitar servicios de créditos en bancos o tiendas departamentales, hasta no saldar las deudas que tienen con la administración municipal. Así que si usted debe el predial y no quiere estar en el Buró de Crédito, vaya pagando o pida prórroga con el alcalde culichi, para mayor información llame al “fon” (667) 754 18 70.

> ¿Doblan las manitas?

Tanto el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, como el mismo alcalde Luis Guillermo “Químico” Benítez, afirman que la demanda de la comuna contra la empresa Nafta Lubricantes ya se perdió. El Ayuntamiento deberá pagar 300 melones de pesos. Si sabe de un buen abogado que pueda ayudar a la comuna en el pleito, dígale que llame al teléfono (669) 915 80 00 para ofrecer sus servicios.

> Campaña de motivación

La dirección de Tránsito Municipal en Guasave busca con urgencia gente que quiera unirse a la campaña de concientización para motociclistas, a ver si entre más raza le entra, comprenden más rápido que no deben circular con más de dos personas en la pequeña unidad, pues tal parece que les vale y no hacen caso y después cuando hay mano dura, se quejan de que los operativos son abusivos. Si te interesa, échale la llamada al mero mero de la corporación, Manuel Blanco Moreno, al teléfono 871 18 18.

> Le urge una limpia

Al que al parecer le urge una limpia es al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Fernando Nájar López, para ver si se alejan de él las broncas que cada rato surgen respecto a su chamba, pues cada vez son más las comunidades donde la raza dice que no cuenta con un buen servicio y parece que la paramunicipal no se da abasto para atender ese mundo de quejas. Si sabes dónde conseguir un buen brujo, comunícate con el funcionario al (673) 735 08 31.

> Malabaristas

¡Atención, malabaristas! Esta puede ser la gran oportunidad de tu vida. Los que andan en busca de un buen malabarista que los ayude a cruzar el canal para llegar a su destino es la raza del Campo 35, quienes con peligros y haciendo equilibrio logran cruzar el canal Alto que cruza por su comunidad. Si usted sabe en dónde puede encontrar a un buen malabarista, favor de echarle el fonazo al dire de Obras y Servicios Públicos del municipio de Ahome, José Carlos Grandío Navarro, al 668 816 50 06.