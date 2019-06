A polis les tocó esperar por su aumento

Los polis municipales se quedaron esperando su aumento salarial, ya que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aseguró que se encuentra revisando el porcentaje que pudiera otorgárseles, sin embargo, no dio la fecha en la que se les estaría entregando, por lo que, hasta el momento, no se les ha otorgado. Al parecer, al alcalde le urge tener un buen administrador de finanzas pa que le ayude en las distribuciones. Si usted quiere la chamba, llámele al alcalde pa que le ofrezca sus servicios al fon (667) 169 76 56.

> Ataques de mosquitos

Los que andan en busca de unos buenos fumigantes es la raza de Los Mochis, pues con la primera lluvia que azotó la noche del domingo a la ciudad, temen que los moscos se vengan de a montones y provoquen picaduras en todos lados, por lo que urge que las autoridades se den una vueltecita pa evitar enfermedades como el dengue o el zika. Si usted sabe en dónde encontrar fumigantes al por mayor y a buen precio, favor de echarle el fonazo al dire de Salud Municipal, Francisco Manuel Espinoza Valverde, al (668) 818 36 75, y al chaca de la Jurisdicción Sanitaria 01, Omar González, al (668) 812 17 19.

> Viven entre la peste

Urgen fumigantes contra ratas, cucarachas y mosquitos, que además sirvan como aromatizantes, pa que la raza que trabaja y vive cerca del Taller Municipal viva más leve el calvario que es que se siga poniendo la basura en ese lugar, pues ya no hallan qué hacer con los roedores e insectos, pero aparte con los malos olores que no los dejan ni comer. Si tienes el producto que se necesita, échale la llamada al mero mero de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, al fon (687) 871 87 02.

> Más dinamismo

Se busca raza creativa y con experiencia laboral en parques de diversiones y actividades al aire libre pa que organice salidas e itinerarios en el Pueblo Mágico de Mocorito, pa que así los visitantes tengan más tela de dónde cortar, pues señalan que principalmente van a visitar el campo de girasoles y de ahí aprovechan pa conocer la cabecera y los sitios de interés. Pero aseguran que faltan más actividades que los llenen de adrenalina. Si te interesa colaborar, márcale al alcalde, Guillermo Galindo Castro, al (673) 735 02 92.

> No se quede fuera

Casi se cumplen ocho meses desde que el huracán Willa causó severos daños en la población y las actividades productivas de los municipios de Rosario y Escuinapa, pero la gente no ve nada claro. Y es que las autoridades estatales y federales no han soltado la lana que prometieron a los afectados que quedaron registrados en el censo. Sin embargo, el director general de Vivienda, Salvador Reynosa Garzón, salió a decir que el próximo mes liberarán los recursos pa que los habitantes comiencen a construir sus casas. Si alguien quedó fuera del censo, puede llamarle a Reynosa al (667) 714 40 0, pa que lo apunte.