Agárrese con las multas por tirar agua en Ahome

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) andan con todo checando el punto en varios lados de la excomarca cañera del norte de Sinaloa pa que todos marchen bien derechos en el cuidado del agua, y es que aunque ya llovió pa los altos de Choix, dicen los que saben que los ríos y arroyos estaban tan secos, que ni un milímetro le entró a las presas. Ni hablar, raza, hay que cuidar el agua porque sin ella no se hace nada. Si usted ve a alguien que ande con la manguera tirando el chorro en la banqueta, pos háblele al mero de la Junta, Hernán Gómez, al 6688160409 pa que mande a levantarle su acta y aplicarle su multa de 4 mil varos, ¡arre!

> Jale de Estrada Ferreiro a Estrada Ferreiro

Quienes se quejan de no poder transitar de manera segura por las calles son los vecinos de la colonia Vinoramas, en Culiacán, ya que se quejan de los grandes baches que hay por toda la colonia. En un recorrido por la zona se pudo observar cómo las vialidades se encuentran intransitables e inseguras tanto pa los vehículos como el peatón, razón por la que los habitantes que se han visto afectados le hacen el llamado a las autoridades municipales y al alcalde Jesús Estrada Ferreiro pa que hagan caso del daño y les brinden una solución definitiva. Si usted es de los vecinos afectados y quiere proponer una solución en conjunto con el ayuntamiento y los vecinos, llame al fon (667) 1580101.

> Se busca encargado de compras

El Ayuntamiento de Mazatlán anda atrás de raza que sepa de materiales pa la construcción, pues el actual encargado nomás no la hizo, y quedó demostrado luego de que la calle Benito Juárez, esquina con José María Canizales, en la colonia Centro, terminara destrozada y hundiéndose, pese a que la remodelación de las calles no tiene tanto tiempo. Interesados favor de comunicarse al 669915-80-07, con José Daniel Tirado Zamudio.

> Chambita pa malencarados, ¡i’iñor!

Urge gente con mal carácter, que tenga voz atemorizante y si se puede, que estén fornidos y altos, pa que se encarguen de advertirle a la raza sobre las sanciones que se aplicarán a quienes tiren basura en solares baldíos pa ver si así, aunque sea por miedo, hacen caso y se puede de una vez por todas erradicar las decenas de basureros clandestinos que se tienen detectados en el municipio, pues apenas si terminan de limpiar uno, cuando ya formaron otro. Si te interesa el trabajo puedes comunicarte con Melquiades Ahumada, chaca de Ecología en Guasave, al teléfono 687 872 15 36.

> Agua hidratante

Agüita hidratante. El que anda buscando agua no solo porque ya no hayan de dónde sacar para estar preparados ante el alto porcentaje de predios agrícolas que se quema la soca, sino para tomar tantita para que se le refresque la garganta es al mero mero jefe de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán Acosta, porque de plano ya no halla cómo decirles, porque nomás no hay respuesta positiva, y solo hay oídos sordos. Si le interesa ayudarle con un vasito de agua de perdida para que tome aliento de nuevo para seguir invitando a los productores para que no realicen esta práctica, llámele al fon 673 732 1209 y póngase a la orden.

