Aguas negras en la Ignacio Allende

Quienes manifestaron vivir en constantes problemas por fugas de aguas negras son los vecinos de la colonia Ignacio Allende, pues ya tienen más de dos semanas con la bronca y no se les ha dado una solución. Ante esta situación los afectados llamaron al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que le dé solución al foco de infección que hay en la zona. Los vecinos le piden al presidente y al gerente de la Japac, Jesús Higuera Laura, una solución definitiva. Si usted vive una situación similar denuncie al “fon” (667) 785 0101.

>Chamba para albañil

Si usted es albañil y tiene al menos dos de las tres b: bueno y barato, pos ahí lo buscan en la clínica hospital del Issste de Los Mochis pa que se aviente un jale intenso de tapar unas filtraciones que hay por el techo del edificio, pa que en el área de urgencias no suceda lo de cada temporada de lluvia, que termina de llover afuera y el agüerío sigue cayendo adentro, ¡pos cómo! En cuanto pueda, oiga, ahí de favor le encargo que le hable al mero jefe del Issste en el exmunicipio cañero, Mario Soto, al 668 812 8416 pa que lo tome en cuenta pa la chamba a corto plazo, mientras que llega la autorización y morralla pa la obra final.

>Sin mollera

Y sigue la mata dando en Mocorito con eso de los caminos intransitables es un cuento de nunca acabar y ahora la bronca es para la raza de La Noria, donde no hallan qué hacer con lo malo que está el camino, y los que se dicen más afectados son los camioneros que ya andan con miedo que se les desbaraten las unidades, mientras el pasaje se queja mucho porque con tanto rebote ya se les anda cayendo la mollera. Lo peor de todo es que dicen los conocedores que no es suficiente una raspadita, porque eso empeoraría el asunto, pues solo provocaría que el camino cada vez sea más bajo y eso facilitaría que el agua se acumule, por lo que está difícil la chamba que se tienen que aventar las autoridades. Pero que no decaigan los ánimos, pa motivarlos a atender este problema, hay que echarle una llamada a Fernando Nájar, director de Obras Públicas del Ayuntamiento, al fon 673 735 02 92, para que vayan contactando a una mollerera mientras hay lana o chance de arreglar el camino.

>¿Si eres autoritario esto es para ti?

Si eres autoritario, de los que les gusta hacer su santa voluntad sin importar lo que piensen los demás, el Ayuntamiento de Mazatlán tiene un lugar para ti, pues han dejado en claro que le guste a quien le guste, el Carnaval de Mazatlán se realizará y no importa lo que opinen los porteños, los eventos cerrados se harán, pues todo está bajo control, según el Químico Benítez, al fin ya estamos en semáforo verde. Si quiere saber cómo ganarse su lugarcito, favor de comunicarse al “fon” 669 915-80-07 con el alcalde del puerto, Luis Guillermo Benítez.

>Solo para personas de buen corazón

Urgen personas buenas de corazón, que tengan billullo y les encante hacer obras de caridad, para ver si pueden realizar un donativo de cubrebocas y gel antibacterial en beneficio de todo el municipio, pues los productos se darán a los comerciantes que se instalan todos los fines de semana en el malecón María del Rosario, pues casi todos trabajan sin aplicar dichas medidas, además se busca que tengan de reserva para toda la raza que tampoco hace caso y se lanza con todo y familia al lugar sin cuidarse en ese sentido. Si te interesa ser esa alma caritativa puedes comunicarte con la chaca de Vía Pública en Guasave, Susana Yin, al teléfono 6878718707.