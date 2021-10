Aguas negras en la colonia Pemex

Quienes temen enfermarse son los vecinos de la colonia Pemex, en Culiacán, ya que por la calle Hilario Medina tienen más de dos semanas con fugas de aguas negras que, a pesar de los reportes, no han acudido las autoridades a darles solución a la bronca; por tal motivo, piden al gerente de la Japac, Jesús Higuera Laura, que les atienda el problema que viven, así como al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, para que les apoye con el conflicto y se solucione a la brevedad. Si usted es parte de los afectados y busca una solución con las autoridades o sufre por una situación similar, denuncie al “fon” (667) 785-0101.

> Apagones y moscos

Los que siguen padeciendo de los apagones son los vecinos del Cerro Cabezón, en Guasave, y aunado a eso, soportar los moscos. Esta última situación es ocasionada por la mayoría al no eliminar los criaderos, y empeora por la desatención de la Secretaría de Salud y Servicios Públicos, por lo que ya en recta final dudan que Antonio Hernández, actual director, pueda ayudarles aún cuando las peticiones las hagan al 687-871-8702.

> Urge un detector de mentiras

A quien andan queriendo someter a un detector de mentiras es al chaca de Obras Públicas en Mazatlán, pues ya dijo que pa’l 11 de octubre se estaría entregando una de las obras más esperadas por los colonos y comerciantes de la zona, la remodelación de la Gabriel Leyva, por lo que los afectados están que no se la creen de tanto tiempo que se ha llevado a cabo el trabajo. Ahora, pa no hacerse ilusiones, quieren asegurarse de que digan la verdad, por lo que invitan a quien sepa cómo aplicarlo a echarle una llamadita a Daniel Tirado, dire de Servicios Públicos en el puerto, al 669-915-8009.

> Impresión a gran formato

Los vecinos de la colonia Ferrusquilla andan buscando quién les imprima un mapa, pero de los grandes, pa que los del municipio de Ahome ubiquen bien dónde se encuentran asentados. Señalan que están muy abandonados por las autoridades municipales. Es un caos, porque entre el lodo de las calles cuando llueve, no se puede transitar, y los montones de basuras que se juntan porque el camión no quiere entrar para que no se ensucien las llantas, ya no soportan esa situación. Ahí le encargan si sabe donde pueden imprimir un mapa de la ciudad pa llevárselo al director de Obras y Servicios Públicos, Rael Rivera, al teléfono 668-816-506, pa que se ubique donde está esta bronca y mande de inmediato balastre y a recoger la basura pa que puedan estar tranquilos.

> ¿No tienes chamba?

Se buscan trabajadores que no le saquen a la chamba y le sepan a eso de la electricidad, para trabajar duro arreglando un problemita que acongoja a la raza de El Tule Alto, en Mocorito, donde a cada rato se quedan sin luz y, ante este calorón, los pobres ya no hallan qué hacer porque al parecer, a los encargados de esta área no les alcanza el personal, así que a la gente de ese ranchito no le queda de otra que ayudarle a la CFE a buscar trabajadores, a ver si así les mandan a alguien a que les ayude a solucionar este gran detalle. Si usted tiene tiempo para aventarse el jale, llamé al “fon” 687-872-9075, con Luis Alberto Soto Valencia, superintendente de la CFE, y ofrezca sus servicios, nomás cuando le den el puesto no se vaya a olvidar de la raza de El Tule Alto.