Aguas negras y otras historias de terror

Quienes manifestaron vivir escenas de terror por problemas de aguas negras en alcantarillas son los vecinos de la colonia Campesina El Barrio, pues indicaron que por las lluvias que han azotado en la ciudad las alcantarillas fueron destapadas por toda la zona, las cuales aseguraron ya tienen años en esa situación. Comentaron que el problema es más constante por la calle El Capule, en donde se pueden observar las alcantarillas sin tapaderas, las cuales están llenas de lodo o de basura. Ante la situación, los vecinos le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, para que dé una solución al problema. Si usted vive en la misma situación o padece de un problema similar, reporte al fon (667) 785 0101.

> Urgen mecánicos o buenas calles

Donde se requieren con urgencia unos mecánicos es en la entrada a la colonia Insurgentes, en la ciudad de Guamúchil, pues dicha área se encuentra en pésimas condiciones, por lo que los automovilistas tienen que pasar con cuidado, situación que se pone más fea en esta temporada que se encharca el agua en los hoyos y luego no saben dónde está cada agujero, lo que le puede ocasionar un daño a sus carros cuando circulan por ahí. Si sabes de alguien que quiera entrarle al jale, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto Mata, al 673 732 06 38.

> ¿Quién puede recordarle?

A quien le urge un recordatorio de todas las calles por las que hay que pasar o que conozca bien el fraccionamiento Pradera Dorada, es al chaca de Servicios Públicos en Mazatlán, pos últimamente a su raza se le pasan las calles por las que debería hacer su recorrido en la recolección de basura, ejemplo de ello son las calles de la Pradera y Tecolotes, en el fraccionamiento en mención. Si conocen a alguien que pueda ayudar a Miguel Luis Morales Lizárraga, dire de Servicios Públicos, favor de llamar al 66915-80-09.

> Choferes necesitan de todos los santos

Choferes de carga y descarga que tienen que pasar por la carretera Libramiento Lateral 18 en el municipio de Ahome andan detrás de todos los santos pa que les hagan el milagro de que las autoridades les arreglen esta entrada y salida de Los Mochis a Topolobampo, y es que de al tiro que está toda hoyuda y en tramos hasta sin concreto, ¿qué no cuenta esta carretera? ¡cómo no si por ahí va montón de mercancía que sale en barco, tren y avión de la ciudad hacia otros destinos del país y del mundo! Ahí cuando pueda, pero pa pronto es mejor, háblele al bueno de las Obras Públicas en Sinaloa, Osbaldo López Angulo, al 667 714 3312 pa ver si antes de que se vaya la administración estatal puede hacer algo porque todavía es autoridad... ¿o no?

> En busca de raza adivinadora

Con eso de los últimos hechos delictivos, la dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave está buscando raza que pueda presentir las cosas que están por suceder, o que tenga el don de adivinar el futuro, esto para que en caso de detectar algún robo o asalto, sobre todo en el área comercial, les pase el pitazo a los agentes policiacos y así no solo puedan evitarlo, sino que agarren con las manos en la masa a los ladrones y puedan encarcelarlos, quedando como héroes. Si te interesa el trabajo y tienes los dones necesarios, échale la llamada al chaca de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 687 872 12 32.

