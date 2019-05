Alcalde pide renuncia de la dire de Turismo

El que no gana ni una es el presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pues ahora trae problemas con la directora de Turismo, Alma Elenes Bernal, luego de que ella dijera que las formas en las que está haciendo retirar a los comerciantes ambulantes que obstruyen las banquetas no son las correctas. Ante esto, Estrada se enchiló y le pidió a la funcionaria que renunciara si no está de acuerdo con la forma en la que se está trabajando, pues su único objetivo es hacer que se cumpla la ley. Ya luego el edil hasta lanzó la amenaza de que si no renuncia por decisión propia, igual y él puede destituirla de su cargo. Y como Elenes Bernal se enfrenta al futuro desempleo, si quiere ofrecerle un trabajo o hablarle de un puesto en el que pueda desarrollarse bien, llámele al (667) 758 01 01.

> Más vale prevenir...

En la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) necesitan un supervisor interno pa que traiga bien checadas las unidades de los permisionarios y que no los vayan a agarrar en curva los inspectores de la dire de Vialidad y Transportes, como pasó ayer, que montaron un operativo sorpresa pa ver que todos anden al cien pa beneficio de los usuarios. Si alguien sabe de un supervisor de esos fregones, al que le guste que su gente reciba puras “palomitas” por parte de la autoridad, échele el fonazo al chaca de la Atusum, Raúl Delgado, al (668) 812 09 30.

> No más retrasos

Se solicitan con urgencia baterías pa relojes de pulso y de pared, así como celulares que cada determinado momento suene con la hora actual, para ver si así las reuniones y eventos programados en el Ayuntamiento de Guasave inician a la hora pactada. Y es que los retrasos ya parecen parte del protocolo. Si tienes los productos necesarios, echa la llamada al (687) 871 87 00, con quien responda, pues la compra es urgente.

> Truchas con las multas

Se buscan vigilantes que se vayan a hacer guardia en la ciudad de Guamúchil, en la salida a Mocorito, justo en el semáforo del cruce del bulevar Morelos y la carretera, pa que estén truchas de las naves y motos que se pasan los semáforos en rojo y les apliquen la multa correspondiente, pues esta situación, que durante el día es muy común, pone en riesgo a los automovilistas. Desde que se instalaron los semáforos, hay raza que no respeta las luces rojas, así que si te interesa colaborar, márcale al comandante de Tránsito, Nedel Ruiz, al fon (673) 732 39 30.

> Resultados misteriosos

Al comité organizador de la Fiesta de las Cabras aún no le cuadran los números y tienen en suspenso al alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, quien se frota las manos por conocer las ganancias, o de plano saber que no salieron con números rojos. Y es que, con ese recurso, el presi tiene estructurado todo un plan de inversión que beneficiaría a la gente de escasos recursos. Van cinco días y el balance de la fiesta sigue siendo un misterio. Quien sepa de contabilidad y quiera aportar su ábaco o calculadora, puede ir al Ayuntamiento o marcar al (695) 953 00 19.