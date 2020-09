Son muchas las críticas y el poco actuar que se ha visto en las autoridades al atender los casos de violencia contra las mujeres, tanto en el estado como en el municipio, por lo que las asociaciones se han visto obligadas a alzar la voz, pero desde que llegó al poder el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se le ha visto intolerante ante la exigencia de los derechos. Tal parece que quiere un pueblo sumiso, pues siempre está renegando contra las manifestaciones, por lo que si usted está de acuerdo y apoya en poner un alto a la violencia contra la mujer, favor de llamar al “fon” (667) 7580101.

> Despilfarro de agua

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los que no predican con el ejemplo de ahorro de agua es la Jumapag, y es que desde hace un mes se da el despilfarro del vital líquido y nomás no lo arreglan, y muy en ello hacen campañas para que la raza cuide el vital líquido. Ahora la Lic. Nubia Puentes, gerente de la Junta, debe ponerse las pilas porque eso de que se tire y tire, pues como que no va, y la raza ya se cansó de marcar al (687) 871 1857.

> En busca de un buen abogado

El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, anda en busca de un buen abogado que pueda librarlo de las demandas interpuestas por el dirigente del PAN en Mazatlán, pues lo acusan de realizar compra ilegal de lámparas para el alumbrado público, que, por ciento, según él le salieron en 22 millones de pesos, un ojo de la cara para 118 lámparas. Quien crea que le puede echar la mano macizo al Químico, favor de comunicarse al teléfono (669) 915 8007.

> Cráter de luna

De al tiro que lo que necesitan los automovilistas que pasan por el bulevar Centenario, entre el bulevar Macario Gaxiola y el libramiento del canal Lateral 18 en Los Mochis, es que les arreglen sus carros como naves espaciales y les renten cascos y trajes como pa’ ir a la Luna y sentirse ad hoc, porque “pos” la escenografía ya la tienen con tanto hoyo en el camino, oiga, si parece que se les va a destornillar la chompa de tanto zangoloteo que hay al pasar por ese tramo, y por más que se lanza un SOS a la Comuna, parece que están tan lejos como la distancia entre la Tierra y la Luna porque no oyen. Ahí cuando pueda, pero pronto es mejor, échele un fonazo al mero de la Comuna, Billy Chapman, al ( 668) 8160409, pa’ ver si pone en movimiento a su raza, y ya que ni balastre le echan al lugar, que se avienten con los trajes y cascos espaciales, ¡arre!

> Chamba para plomeros

Urgen unos plomeros para que le den su checadita al sistema de drenaje de la comunidad de La Escalera, en Salvador Alvarado, y es que la raza del poblado se molesta porque cuando cae una buena lluvia las aguas negras brotan por el baño de sus viviendas y los malos olores no los aguantan, por lo que piden que se solucione luego esa bronca. Si sabes de alguien que le sepa machín a la plomería, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al (673) 732 02 29.