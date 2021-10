Angustia por inseguridad en la Rosario Uzárraga

Quienes manifestaron vivir momentos de angustia por la falta de seguridad son los vecinos de la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán, pues desde hace meses ni las luces de patrullas se ven por el sector popular y los grupos de vándalos se aprovechan de la situación para cometer actos ilícitos. Ante esta situación, los afectados piden al secretario de Seguridad Pública, Mauricio García Rodríguez, que se les brinde mayor vigilancia en las calles de la zona. Si quiere que las autoridades le den fin a la inseguridad, favor de llamar al “fon” 667 760 1427.

> Se busca armar una “vaquita”

El Ayuntamiento de Escuinapa anda armando una “vaquita” pa comprar insumos de limpieza y luego llevarlos a las colonias necesitadas, donde las aguas negras ya se han metido hasta la cocina, por lo que el presi municipal afirma es momento de actuar pa solucionar esa bronca y evitar enfermedades. Si eres de los interesados y gustas apoyar al alcalde escuinapense, Emmet Soto, favor de llamar al teléfono 695 9530500.

> Programa urgente

Vaya que fue muy aplaudido el hecho que desde el pasado miércoles el Ayuntamiento de Guasave haya comenzado con un programa de motoconformado y nivelación de calles, sobre todo esas que quedaron muy afectadas por las lluvias, aunque desde la Dirección de Obras Públicas se anunció que le darían prioridad a aquellas vialidades que son rutas de camiones urbanos. Sería bueno marcar al teléfono 687-87-2-24-52, para ver si el director de Obras Públicas, Mauricio López Parra, puede aclarar la duda de qué tanta cobertura podrán dar en estos poco más de 20 días que les quedan de gobierno, pues la mayoría de las calles y caminos están pa’l perro.

> Zona vip

La raza de la colonia Pedro Infante, en la ciudad de Guamúchil, ya se siente como parte de otro país, como si fueran zona vip porque no cualquiera entra para allá, lo que los camioneros se tomaron muy en serio porque van cada caída de una casa, y esto ha hecho que la raza de allá ande bien enchilada porque pasan horas esperando el transporte y este ni se aparece, por eso andan buscando sus choferes personales para no depender del transporte público, que al parecer se olvida de pasar por esa colonia. Si a usted no le cae mal una lanita extra, puede postularse para chofer de camión vip, nomás que pa obtener el puesto es necesario que cuenten con un camión, porque los que hay en el municipio no alcanzan. Así que si cuenta con estos requisitos, llámele al delegado de Vialidad y Transportes, Ciriaco Vargas, al teléfono 673 734 42 29, y avísele que va a agarrar ruta para la Pedro Infante, pa que no se la haga de tos si entra a esa zona tan exclusiva sin permiso.

> Urgen agendas electrónicas

Al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), Hernán Medina, y a todo su personal les urge de estos aparatos, pero de esas que les esté recordando qué reporte sigue y los tengan al tanto de todos los que faltan por hacer. Con el tiempo encima pa cambiar de administración al parecer no se dan abasto pa atender tantas broncas de tuberías, drenajes colapsados y fugas de agua potable. Pese a tener personal muy allegado a él al parecer no le recuerdan que tiene que sacar la chamba bien y a tiempo. Si encuentra una agenda que llene estos requisitos o más, hágale una llamada al teléfono 668 812 0404, pa que se la recomiende, los ahomenses estarán agradecidos.