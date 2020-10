Arroyo contaminado por aguas negras

Quienes le hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas en Culiacán, ya que por la avenida Francisco Avilés se ubica un arroyo con aguas negras que genera olores muy desagradables, además de que ha sido causa para que se tiren montos de basura en el cauce. Los afectados indican que la mayoría de los servicios públicos fallan en el sector, pues además de mantener problemas con el arroyo y aguas negras, también padecen de la falla en el servicio de alumbrado público. Si usted es de los afectados y quiere denunciar la bronca, o bien quiere exponer alguna solución para el sector en conjunto con las autoridades municipales, llame al “fon” 667 785 0101.

>¡Atención, chismosos!

Te encanta el chisme y con esto de la contingencia sanitaria tienes mucho tiempo libre y no sabes en qué invertirlo? La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave tiene la chamba ideal para ti, solo necesitas estar al pendiente de cualquier delito que se registre y de inmediato echar el pitazo a las autoridades policiacas para que se pongan las pilas, pues tal parece que no se enteran de lo que sucede en el municipio porque los partes salen sin novedad. Si te interesa el trabajo, échale la llamada al chaca de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 687 872 1232.

> Chamba para plomeros

Se buscan plomeros para que se den a la tarea de realizar los cortes del servicio de agua potable a usuarios morosos en el municipio de Mocorito, a ver si con esta estrategia se apuran a ponerse al corriente, pues el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Guadalupe Prado Ibarra, ya anunció que se harán cortes a la raza que deba para que se pongan las pilas con el pago. Si te interesa la chamba, márcale al gerente de la paramunicipal al 673 735 0831.

>Caminos intransitables

La gente que anda con todo por los caminos estatales que van rumbo a San José de Ahome quiere hacerles una petición al Gobierno del Estado y al municipio de Ahome, y es que se pongan la del Puebla con estos caminos porque están todos comidos por el tiempo y el poco o nada mantenimiento que les dan no basta. Afirman que así “meroles” como estaba el Centenario rumbo al Libramiento 18, así están ahora mismo estas carreteras, y no se vale porque todos son pueblo, ¡qué no! Ahí si puede, por fa, échele el fonazo a los chacas de Obras Públicas del estado, Osbaldo López, al 6677143312, y al de Ahome, Rael Rivera, al 668 8164002, pa’ que de una vez les pase la petición de los sanjoseahomenses a ver qué pueden hacer al respecto.

>Premio para el chaca de los ‘polis’

Alberto Castro Peña, director de Seguridad Pública en San Ignacio, se merece un premio por su noble labor, según la raza del municipio y pasajeros de un camión, pos dijeron que al ver a un hombre de aspecto indigente medio enfermo, de volada lo bajaron de la unidad, pero no pa detenerlo como han de pensar, sino que de inmediato lo treparon a una patrulla y llevaron al hospital pa que le sanaran su mal. Es por eso que la raza busca más personas que se le unan a la vaquita que poder darle su merecido al chaca de la poli. Quienes gusten unirse pueden hacerle el cumplido al dire en el teléfono: 696 962 5103. ¡Felicidades!