Asaltos en el centro tienen a varios preocupados

Quienes hacen un llamado al secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, son los habitantes y comerciantes de la colonia Centro, pues señalan que se sienten inseguros ante la constante presencia de grupos vandálicos que acechan el sector, siendo víctimas de asaltos, robos y demás, por lo que piden que se les brinde más atención y vigilancia pa evitar más daños ocasionados por esta situación. Los afectados temen que se desate la inseguridad y la violencia entre las calles de la zona. Así que, si usted vive, trabaja o pasa seguido por el centro para llegar a su casa y lugar de trabajo o estudio, y ha sufrido la delincuencia por la zona, hágalo saber a las autoridades de Seguridad al fon (667) 760 1427, pa que se pongan las pilas.

> Clases de manejo pa funcionarios

La comuna ahomense necesita que un buen instructor de manejo le dé unas clases chacalosas a toda la raza del Ayuntamiento que trae un patas de hule oficial, porque de a tiro que esto no es de Dios. Ya pasó otra vez ayer: una empleada de Salud municipal protagonizó un accidente de tránsito al llevarse de corbata a un motoneto. Otros funcionarios, como del área de Administración, de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, también se han visto envueltos en incidentes, así que urge que alguien que sepa qué rollo con esas clases de manejo le eche el fonazo al mero de la administración municipal, Billy Chapman, al 6688164009, pa que le pase desde el contacto hasta el precio, pa que vaya agenciando el curso. De verdad, oiga, ¡urge!

> Letreros que nadie cree

Los que de plano puras mermas se vuelven son los de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, quienes son muy buenos pa andar poniendo letreros donde dicen que la Jumapag resuelve, pero eso ya no hay quién se los crea, porque, por falta de lana, maquinaria o sabe cuántos pretextos más, no avanzan en las reparaciones. Por ejemplo, la calle Cuauhtémoc, la cual está obstruida a raíz de unos socavones. Ahí si sabe de estrategias, dígaselas a la gerente Nubia Puentes, al (687) 872 7307, porque nomás no da una.

> Recolectores se ponen exigentes

Se necesita una buena cantidad de costales pa repartir entre los vecinos del ejido Agustina Ramírez, en el municipio de Angostura, pa que puedan echar su basura y así se la lleven más cómodos los trabajadores que pasan a recogerla. Y es que dice la raza que cundo pasa el camión recolector nomás se llevan la que está en costales, mientras que al resto le hacen el fuchi. Si te interesa donar algunos costales, márcale al chaca de Obras Públicas, César Zavala, al (697) 734 0040.

> Haga negocio

Si usted vive en Escuinapa y tiene un negocito de comida, córrale al Ayuntamiento, pues el cabildo autorizó pagar 30 mil pesos por una fiesta pa agasajar a las enfermeras en su día. Habrá comida, bebida y música para 300 personas. Eso con todo y que el Gobierno que encabeza Emmett Soto Grave siempre argumenta que el Ayuntamiento carece de dinero. Aquí le dejamos el teléfono (695) 953 0019, por si quiere pedir información.