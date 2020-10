Asaltos en paradas de camiones urbanos

Quienes expresan que es un terror salir a las calles, sobre todo a horas muy tempranas o al oscurecer, son los habitantes de la colonia Estela Ortiz de Domínguez, pues los vecinos señalan que en el sector popular ocurren constantes asaltos, sobre todo en las paradas de los camiones urbanos, ya que es donde las personas se juntan para ir a chambear o realizar diversas actividades del día y se vuelven víctimas de la delincuencia, por lo que piden mayor vigilancia en la zona. Además solicitan que el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, se ponga a trabajar con su equipo de trabajo y les brinden seguridad a los culichis. Si usted es uno de los afectados, denuncie la bronca al “fon” (667) 760 1427.

>No se enteran de lo que ocurre en la ciudad

Los que al parecer ni por enterados se dieron de la presencia de unos morros caminando por el Centro de la ciudad como “Dios los trajo a este mundo” con pancartas pegadas con cinta al cuerpo, fueron los polis, y es que toda la raza de Guasave se enteró pero ellos no vieron nada y ni reporte hubo en la dirección. A pa’ seguridad que hay en Guasave. Ahí si usted sí los vio, échele el pitazo al dire Miguel Martínez al 911, para que sepa lo que se vive en realidad en el municipio que se localiza al norte del estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

>Chamba temporal

Atención raza, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado busca gente que sea chambeadora y tenga palabra de convencimiento para que la gente haga conciencia en no acudir a los panteones, pues ya se acerca la fecha del Día de Muertos en que va a haber uno que otro que se brinque las trancas de los elementos. Si te interesa el jale, échale una llamadita al director, Gerardo Cervantes, al teléfono 673 732 0637 pa’ que le dé una chambita y te eches unos cuantos pesitos a la bolsa.

>Pastillas para la responsabilidad

La Comisión Federal de Electricidad anda en busca de unas pastillas mágicas que vuelven responsable a quien las tome, y al parecer en la CFE necesitan bastantes, pues vecinos de la colonia Palos Prietos aseguran que los trabajadores de la energía eléctrica han dejado a medias el trabajo que empezaron hace quince días y hasta la fecha no los han visto más por el asentamiento. Quien sepa dónde conseguir las famosas pastillitas o pueda convertirse en proveedor, favor de comunicarse al 071, con el superintendente José Luis López Haro.

>”Profes” buscan un milagro

Maestros de la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) de Los Mochis están buscando por todos lados dónde estará el santo volteado pa’ ir y ponerlo como se debe, y es que dicen que esta es la única explicación que hallan al hecho de que la Federación anunció que a partir del 2021 se cancela el programa, pero, además, que el Gobierno del Estado desde agosto no les paga la lana por compensación a los profes inscritos en el ETC. Ahí le encargan, oiga, que por fa le eche el fonazo al bueno de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), Juan Mejía, al 6678464200 pa’ ver si se une a la búsqueda del santo o les ayuda a entregarles lo que les toca, ¿qué dice?