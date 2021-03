Asaltos y robos a toda hora del día en la 10 de Mayo

Quienes le hacen el llamado al chaca de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, son los habitantes de la colonia 10 de Mayo, pues señalaron que la falta de vigilancia por el sector ha sido motivo para estar en la boca de lobos, ya que constantemente se llevan a cabo un sinfín de robos y asaltos a toda hora del día. La mayoría de los afectados le hacen el llamado al secre de Seguridad para que les eche la mano y les brinden más vigilancia. Los afectados deben poner la denuncia al “fon” (667) 760-1427.

> ¿Necesitas ganarte unos pesitos?

La Dirección de Servicios Públicos de Guasave solicita raza que tenga vehículo con un altavoz con muy buen sonido y un micrófono, para que recorra todas las calles de las colonias un día antes de que vaya a pasar el camión recolector de basura, para ver si así la sacan el día que es y no se registran acumulaciones de desechos. Y es que en varios puntos ya han observado que eso es lo que ocasiona muchas de las quejas. Si te interesa el trabajo y cuentas con el equipo requerido, échale la llamada al chaca de la dirección, Rolando Gálvez, al teléfono 872-2452, quien asegura que con los camiones nuevos que les acaban de entregar, el servicio mejorará considerablemente.

> Buscan profe de FCyE

Pescadores libres de Mazatlán andan en la búsqueda de un buen profe de Formación Cívica y Ética (FCyE) pa que les enseñe al administrador del parque Bonfil, Francisco Castillo, que todos son iguales ante todo, pues en esta ocasión no les permitieron ser de los beneficiados con los empleos temporales, lo que los ha dejado sin esperanzas. Quien sepa dónde conseguir un buen profe que le enseñe de valores a Castillo, favor de comunicarse al teléfono 669-985-5854, con quien conteste.

> ¿Y el apoyo, AMLO?

La Delegación del Bienestar en Sinaloa necesita que le echen la mano pa ver por qué un don del municipio de Ahome, que tiene 85 abriles, es hora que no recibe su apoyo del 65 y Más, nomás le dieron en febrero del 2020, y después de eso se olvidaron de él. El hombre mayor afirma que en una de las tantas vueltas que ha hecho a las oficinas de la dependencia en Los Mochis le dicen que ya de plano aparece en la lista de los difuntos... ¡pero si el hombre está vivito y coleando! Qué pasará ahí, pues. Oiga, si usted sabe cómo se hacen esos jales de búsqueda en el internet y destrabe de líos digitales, échele el fonazo al superdelegado Jaime Montes Salas al “fon” 667-714-1120 pa’ que ofrezca sus servicios y ayude al don, que ya no sabe qué hacer pa que lo atiendan y reciba esa lana, porque dice que ya no puede andar juntando botes pa sobrevivir porque la edad no se lo permite. ¡Urge!

> Chamba para electricista

Se buscan electricistas de los chacas para que se den una vuelta por la comunidad de La Escalera, en el municipio de Salvador Alvarado, para que revisen el alumbrado público, pues una de las principales broncas que los vecinos dicen tener es la falta de luminarias, quedándose a oscuras en las noches, razón por la que salen con miedo en caso de ser necesario. Si te interesa la chamba, échale una llamadita al coordinador de Servicios Públicos, Fausto Favela, al teléfono 673-732-0638.