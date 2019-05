Aseo y Limpia ya no halla qué hacer con tanta queja

Los del área de Aseo y Limpieza del Ayuntamiento de Culiacán tienen mucha chamba pendiente, ya que ciudadanos de diferentes sectores siguen manifestando irregularidades en el servicio. Además, la administración del alcalde Jesús Estrada Ferreiro no se ha acercado a verificar el estado en el que se encuentran muchos parques en diferentes colonias. Si usted se encuentra en la misma situación y ya ha hecho reportes, pero el servicio no ha ido a solucionar nada, exija al alcalde pa que se ponga las pilas. Comuníquese al fon (667) 169 76 56.

> Comerciantes oportunistas

Comerciantes de Ahome andan tras un montón de rollos de malla antipájaros pa ponerlos por todo el cielo de la comarca y espantar a los “golondrinos” que nomás vienen pa’l 10 de mayo a poner su vendimia, y párale de contar, desaparecen. Los comerciantes de a de veras se quejan de que esto les hace daño, porque ellos pagan impuestos y están formalmente establecidos durante todo el año, por lo que no es justo que estos lleguen y se lleven sus ganancias. Ahí si sabe dónde venden las mallas, échele el fonazo al mero mero de Inspección y Normatividad municipal, Marco Vinicio Contreras Bringas, al (668) 816 40 07, pa que cheque el dato.

> Pescadores en crisis

Los pescadores del municipio de Guasave andan por la calle de la amargura, ya que les vedaron al menos cinco especies marinas a partir del 1 de mayo, una medida que es importante y se lucha porque se respete, pero con lo crítico que se pone el panorama para ellos si no hay pesca, no entienden por qué el gobierno no activa los programas de empleo temporal. Ahí si tiene una chambita, llame al (687) 871 13 35 al presi de la Confederación de Operativas Pesqueras, Raúl Leal, pa que les informe de alguna chamba, en lo que lo que el gobierno les da respuesta.

> Maleducados

Urgen profesores de Educación Vial pa que les expliquen a los automovilistas y motociclistas en la ciudad de Guamúchil que los semáforos no están de adorno en las calles, pues últimamente se ve mucho que las unidades se pasan el semáforo cuando está en rojo, si no ven carros circulando en la otra calle, lo cual indica un serio problema de educación vial en la ciudad. Si te interesa impartir las clases, márcale al comandante de Tránsito, Nedel Ruiz, al (673) 732 39 30.

> Presuma su buen sazón

¿Sabe usted una de esas personas que le dan a sus platillos un buen sazón? Dígale que vaya al Ayuntamiento de Mazatlán, porque el alcalde Luis Guillermo Benítez planea ya una magna muestra gastronómica en el Zócalo de la Ciudad de México. El munícipe quiere agasajar a los capitalinos con pescados y mariscos pa que vacacionen en Mazatlán. Aquí le dejamos el contacto con el alcalde pa que le llame al (669)915 80 00.