Autoridades se hacen de oídos sordos

Quienes denuncian constantes problemas en el servicio de alumbrado público son los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, por la avenida Patria, los afectados señalaron que mantienen este problema desde hace varios meses y pese a los reportes con las autoridades municipales, no se ha hecho nada por mejorar la situación que afecta a todos los habitantes del sector. Ante esta problemática los afectados le hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que les brinde apoyo y una solución definitiva a este conflicto que enfrentan desde hace tiempo. Si usted es de los vecinos que resultan afectados por la falta de iluminación en las calles de la colonia Lázaro Cárdenas llame al fon (667) 7850101.

Oportunidad de chamba

¿Te encanta estar pegada al teléfono celular o a la computadora y te urge una buena lanita extra?, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave te tiene el empleo perfecto, pues está buscando personal que se haga cargo del Departamento de Denuncias, tanto por llamada como las que se hacen a través de las redes sociales de la paramunicipal, con el objetivo de darle atención, ya que la gente sigue pegando de gritos por las fallas en el servicio. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte con Alejandra Valdez Arellano, gerente de la Jumapag, al teléfono 687 871 1857.

Qué terquedad.

Ven la tempestad y no se hincan, y es que a pesar de tanto caso positivo de coronavirus que se ha visto en la región del Évora, es hora de que no cancelan los eventos deportivos ni cierran lugares recreativos en algunos municipios, claro está que no en todos y en esta ocasión Angostura lleva la delantera al actuar ante los alarmantes casos, pero Salvador Alvarado sigue firme en sus decisiones y el director de Deportes, Juan Carlos Rojo, no quiere dar su brazo a torcer, si alguien vota a favor de que se cancelen este tipo de eventos hágaselo saber y échele una llamadita al número 6737322770.

Es todo un reto transitar

Transportistas que utilizan el libramiento del canal lateral 18, en la ciudad de Los Mochis, señalan que ya parece campo minado esta carretera y no se puede transitar ni a velocidad recomendada. Se encuentra llena de hoyos y representan un gran peligro para los automovilistas y sobre todo pa los camiones de carga, porque no es fácil esquivar tanto bache que ya hasta parece videojuego en donde no tienes que caer en ningún hoyo. Si quiere un compañero pa que juegue esta surrealista aventura llámele al mero chaca de Obras Públicas del estado, Osbaldo López, al 667 758 7200, pa que lo rete y se anime a repararla.

Reconocimiento

Un reconocimiento es el que merece el gobierno municipal de Mazatlán, luego de que se puso las pilas pa fortalecer las medidas preventivas de sanidad y mitigar los contagios covid-19, aunque realmente no ha dado mucho resultado, por lo que ahora andan en búsqueda de una persona que les quiera echar la mano para hacer que la raza cumpla las reglas y así lograr su objetivo. Si usted quiere felicitar o ayudar a la comuna, puede comunicarse al 669 915 8000, con el alcalde del puerto, Luis Guillermo Benítez.

