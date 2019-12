Baches y otras fallas de servicios por doquier

Los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, en la capirucha, así como los de muchas otras colonias, no saben qué hacer con sus calles, pues están en pésimas condiciones, y ya parecen arroyos, pero las autoridades no hacen nada por atender sus necesidades. Lo peor es que, no solo eso les preocupa, pues las luminarias y la inseguridad son otros dolores de cabeza que los colonos sufren; por lo que, si usted tiene algún otro problema, y así como ellos desea denunciar, llame al fon (667) 715 9263, pa que el presidente Jesús Estrada Ferreiro se ponga las pilas y deje de presumir que no pasa nada malo en la ciudad.

> No hay a quién encomendarse

Los que de a tiro ya no saben a quién pedirle el milagro de tener una colonia limpia y con mejores accesos, son los habitantes de la Colón, en Los Mochis, porque alegan que todos los años le mandan su cartita a Santa Claus, a los Santos Reyes, y hasta a Santa Cachucha y al Santo Enmascarado de Plata, pero nada que logran que les pavimenten el bulevar que atraviesa el sector ni obligan a los dueños de solares baldíos a tenerlos limpios, porque, ¡a cómo hay monte por todos lados de tanto predio abandonado! Ahí si usted sabe a quién se le puede hacer la petición y que surta efecto, échele el fonazo al chaca del Ayuntamiento de Ahome, Billy Chapman, al (668) 816 4002, pa que de ahí mismo salga el escrito directo a Obras y Servicios Públicos Municipales.

> Seguridad en dos ruedas

La dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave necesita con urgencia raza que pueda andar en bici, que tenga muy buena condición y que se pueda trasladar de un lado a otro de manera muy rápida, esto pa ver si así logran agarrar con las manos en la masa a las personas que detonan pirotecnia, pues, a pesar de que la tronadera de cohetes no ha parado, los polis señalan que no han logrado detener a nadie porque los tienen que agarrar en el momento. Si te interesa el trabajo, comunícate con Miguel Ángel Martínez Catana, director de la corporación, al teléfono (687) 872 12 32.

> Coperacha pa arreglar el colapso

Urge la organización de una coperacha en la que se sume todita la gente de La Reforma, Angostura, pa ver si se puede juntar suficiente lana y meterle mano a la tubería del sistema de drenaje, misma que está colapsada y por eso tienen que estar enviando a cada rato el vactor. Si quieres entrarle al proyecto, márcale al mero mero de la Jumapaang, Ricardo Angulo, al (697) 734 04 22.

> Pesca desplomándose

Que alguien le regale una agenda al secre de Pesca del Gobierno estatal, Sergio Torres, pa que lleve los asuntos del sur de Sinaloa. Y es que el desplome de las capturas en altamar y los esteros han adelantado el fin de la temporada de camarón, y con ello el inicio del desempleo. Se van a necesitar más a apoyos por parte del Gobierno estatal, pues, al parecer, el Gobierno federal tampoco tiene contemplados recursos para ello este año. Aquí le dejamos el teléfono (667) 758 7123, pa que se pongan de acuerdo cuándo le lleva la agenda.