Basura dura hasta medio mes sin pasar

Quienes piden señales de auxilio son los habitantes de la colonia Ampliación Buenos Aires, en Culiacán, ya que el servicio recolector de basura dura hasta quince días sin pasar, lo que genera malos olores en el sector. Ante esto, los afectados le hacen un llamado a las autoridades municipales, en especial al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pa que les apoye con la situación y les dé una solución inmediata al conflicto que están viviendo desde hace meses. Si usted es de las personas afectadas y quiere denunciar, llame al fon (667) 785 0101.

> Fuerte y claro

Los vecinos del ejido Constancia, en El Fuerte, quieren a alguien que hable fuerte pa que, guardando distancia por el coronavirus, le diga a la alcaldesa Nubia Ramos que ya estuvo bueno, que aunque sea les dé una raspada a las calles, ya que, de a tiro, no pueden ni andar porque se les destartalan toditos los carros al circular y las piernas al caminar de tanto hoyo que hay, y es que alegan que cada vez que tocan el tema, parece que la presidenta no oye nada de nada. Así que, si usted es de los que tiene buena voz, porfa, ya sabe el recado, aunque sea por fon, páseselo a Nubia Ramos, al (698) 893 0320, a la extensión 205.

> ¿No sabe o se hace?

Cuando a Nubia Puentes, actual gerente de Jumapag, se le preguntó sobe el caso de Luis Romo Espinoza, un jubilado de confianza que desde hace años tiene una lucha legal con la Junta, la dirigente dijo no saber nada. Romo asegura que Jumapag no cumplió con sus pagos y que la deuda ya asciende a 300 mil pesos. Además, dijo que el exgerente Socorro Castro quiso ayudarlo, pero lo quitaron, y él cree que eso sucedió porque es el único que ha querido hacer las cosas bien. También acusó Puentes de no atenderlo y solo mandarle a decir que no sabe nada. Así que, ahí si la ve, infórmele al (687) 871 1857.

> Andan reclutando

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Angostura anda buscando raza que sea chambeadora y jaladora que se anime a ir a echarles rondines de vigilancia a la raza del ejido Agustina Ramírez, ya que los habitantes comentan que son muy pocas las veces que van a dar los rondines, y así se sienten inseguros. Si usted quiere formar parte de los elementos en la corporación, márquele al chaca Sergio Lagunes al (697) 734 0033, pa que se incorpore y sea más constante la vigilancia.

> Gestione su apoyo

Si usted vive en Rosario o Escuinapa, y aún no recibe apoyos pa la alimentación por la crisis desatada gracias la pandemia del COVID-19, llámele al diputado local Édgar González. El legislador es uno de los que coordina el plan pa aumentar los apoyos en las comunidades vulnerables con una bolsa de seis millones de pesos, y dijo que el Congreso vigilará el buen ejercicio de los recursos. Aquí le dejamos el teléfono 01 800 667 857 15000, o el (667) 758 1500, pa que empiece a gestionar.