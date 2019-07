Basura en canales y arroyos traen un caos

Urge que las autoridades municipales de Culiacán contraten más personal pa que se tenga más control en el cuidado y mantenimiento de los arroyos y canales, ya que, con las primeras lluvias en la ciudad, ya hay afectaciones e inundaciones por la basura arrojada a los canales y arroyos. Ante esta situación, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Audelo Avilés, está solicitando el apoyo de la ciudadanía pa que sume al cuidado de los arroyos. Si usted quiere trabajar en el proyecto, llame al fon (667) 714 41 15, Ext. 2451.

> Calles intransitables

Por allá por la Bolsa de Tosalibampo 2, en el municipio de Ahome, se andan organizando bien macizo pa ir todos juntos a la dirección de Obras Públicas con el fin de pedirle a las chacalosas autoridades que se pongan la del Puebla con el ejido y que arreglen las calles, porque están como pa llorar, todas hoyudas, hechas jiras, y ahora que están cayendo las lluvias, es un martirio trajinar por ellas. Ahí si puede, pa evitarle la vuelta a toda la raza, y de una vez pa agilizar las cosas, échele el fonazo al poderoso de la dependencia, José Carlos Grandío Navarro, al (668) 816 50 06, pa que conozca el lío y mande sus cuadrillas de gente a echarles aunque sea balastre y nivele el terreno.

> Atención, prestamistas

Se necesita raza que tenga buen billullo y pueda aventarse el jale de realizar algunos préstamos a los comerciantes del municipio de Guasave, pues con la crisis que están viviendo ahorita, necesitan urgentemente una lanita pa hacer los pagos básicos y salir del apuro, pues comentan que posiblemente sea hasta en agosto cuando repunte la afluencia. Si te interesa, échale la llamada a César Sánchez, presidente de Canaco en Guasave, al teléfono (687) 872 21 11.

> No habrá excusa

Se solicitan pintores que se avienten un jale de volada pa que dejen bien marcaditas las líneas divisorias de los carriles en las calles de la ciudad de Guamúchil, de preferencia que sea con pintura fluorescente pa que se note de lejos, pa que así la raza no ponga pretextos de que no sabe por dónde va el carril. Y es que, pues como hay líneas que ya no se notan, los automovilistas y motociclistas se pasean a veces hasta por tres carriles buscando pasar primero. Si te interesa el jale, márcale al chaca de Tránsito, Nedel Ruiz, al (673) 732 39 30.

> Aproveche la oportunidad

Si usted es uno de esos productores emprendedores que solo han estado buscando una oportunidad pa iniciar su propia empresa, debería de llamar al secre de Agricultura en el estado, Manuel Esteban Tarriba. Pues, en reciente gira por Concordia, el funcionario inició proyectos pa la producción de aguacate y café, además de inaugurar una nueva infraestructura pa la ganadería. El caso es que anda muy abierto a los nuevos proyectos productivos, por eso, si se anima, aquí le dejamos el teléfono (667) 758 71 23.