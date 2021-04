Bienestar y protección animal en Sinaloa

Quienes hacen un llamado a los diputados locales son los ciudadanos que buscan el bienestar y protección de los animales, luego de que se vetara la Ley de Protección a los Animales por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, por ello la presidenta de la Fundación Laika, Rebeca Uriarte Ordóñez, llamó a los legisladores a que resuelvan las observaciones que envió el gobernador a la Ley de Protección a los Animales, a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y al Código Penal por la prohibición y sanción a la tauromaquia. Ante esta situación mencionó que el decreto que emitieron los diputados el pasado mes de enero va más allá de lo que pide el gobernador Quirino Ordaz Coppel, porque al entrar en vigencia las leyes se podrá castigar el maltrato a mascotas y una serie de delitos que se comenten contra los animales. Si usted es parte de los que están a favor de la ley contra el maltrato animal llame al “fon” (667) 7581500.

>¡Atención raza chambeadora!

Se solicita raza chambeadora para que se lancen al bulevar Rosales y la avenida Benito Juárez, en Guamúchil, para que vean qué hace falta en la obra que ahí se realiza y de una vez lo hagan para liberar las calles lo más pronto posible, pues a pesar de que se supone que el acceso a esa zona está bloqueado, la raza de todos modos se mete a estacionarse y se hace un desorden vial. Si te interesa el jale, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al teléfono 673 732 29 03.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

>Se busca escondite

El Instituto Mexicano del Seguro Social anda en busca de un buen escondite que le ayude a guardarse un rato al dire de la institución y demás funcionarios de alto rango, ps luego de que se acabara el bono a los médicos que están en la primera línea de atención por covid-19, estos reclaman su beneficio, sin embargo, Ramón Moreno, dire de IMSS, no ha dado la cara, ni él ni el resto de los directivos. Quien sea muy bueno en el juego de las escondidas y quiera ayudar el chaca del IMSS en Mazatlán, favor de comunicarse al 669 984 7866, con quien conteste.

>¿Estás sin trabajo?

Se solicita de manera extraurgente raza que quiera chambear duro y sin parar, para que se aviente la nada fácil tarea de limpiar los solares que son tomados como basureros clandestinos, así como las orillas de las carreteras que van a distintas comunidades en donde también hay un basurero; que sirvan también de espías para detectar a quienes quemen los desechos para aplicar infracciones, pues ahora no solo la misma ciudadanía se está quejando por el problema, sino que también autoridades de distintas instituciones. Si te interesa échale la llamada el chaca de la dirección de Ecología en Guasave, Melquiades Ahumada, al teléfono 872 15 36.

>Agarran la zona de basurero

La raza de la colonia Margarita, en la ciudad de Los Mochis, ya no halla qué hacer ni en qué idioma hablar pa’ que la gente entienda que no son el basurero de nadie, porque los mismos vecinos mal limpian la banqueta y solares baldíos ‘principalmente de la calle Lombardo Toledano y los cochinos del barrio y de otros lados vuelven a tirar su cochinero. ¡Dios!, hasta cuándo, dicen, y quieren saber si alguien habla chino pa’ que suelte su verbo a esta raza que parece que no habla en español porque de plano no hace caso. Ahí le encargo, oiga, que le eche un fonazo al mero de la seguridad pública de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al 6688156890, pa’ que acompañe a los bilingües o políglotas en este trajinar de concientizar a la gente, y a la que no entienda de al tiro pos aplicarle el Bando de Policía y Gobierno, ¡qué dice!