Broncas de alumbrado público en la Renato

Vecinos de la colonia Renato Vega Amador le hacen el llamado al presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ante la falta constante de iluminación en las calles. Ante esta bronca, los colonos señalaron vivir en constante miedo, pues las sombras de la noche han favorecido a los grupos vandálicos para realizar todo tipo de acto ilícito en la zona. También indicaron que siempre han pedido a las autoridades municipales que hagan sus trabajos y les den una solución a las fallas del servicio de alumbrado público. Si usted es de las personas afectadas y desea hacer una denuncia formal, llame al “fon” (667) 187-0101.

> Urge santo milagroso

Se busca un santito milagroso para que le recen en la comunidad de La Tasajera, en Salvador Alvarado, a ver si se les hace que les lleven la obra de drenaje, pues tienen ya un chorro de tiempo haciendo la petición a las autoridades, y es hora de que no se les ha concedido; por lo que si sabe de algún santo que pueda cumplirle a los vecinos de este poblado lo que tanto desean, márquele al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Manuel Beltrán, al teléfono: (673) 732-0229.

> ¡Atención, sacerdotes!

Geovanni Saracco Martínez, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), anda en busca de un sacerdote que le haga al exorcismo, pues urge sacar al resto de trabajadores fantasmas de la paramunicipal. Asegura que si con una simple auditoría encontró varios, no se imagina lo que podrá lograr con un exorcismo, y así ahorrarse millones de pesos con los que lograría pagar la deuda que Jumapae tiene con CFE. De esta forma, llevaría el vital líquido hasta la comunidad La Concha, que fue la más afectada recientemente. Quien sepa dónde encontrar al padrecito, favor de comunicarse al (695) 9531-1990, con el gerente de la Jumapae.

> Más quejas

La Dirección de Tránsito en Guasave no debe pasar por alto las quejas constantes que realiza la ciudadanía contra sus agentes, pues ahora fueron vecinos del poblado El Marcol los que hicieron público que ya no los aguantan pidiendo dinero a cambio de no infraccionarlos. Todas esas malas acciones deben ser denunciadas por las víctimas, así que los que se vean afectados por este tipo de elementos, no duden en marcar al teléfono: (687) 872-1818, donde el director de la corporación, Manuel Blanco, habrá de atender e investigar dichas quejas.

> A rezar por las causas difíciles

A los que chambean y tienen sus negocios por allá por la comarca del Mercadito Independencia, en Los Mochis, les hace falta que San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles o desesperadas, interceda por ellos pa que el Gobierno les haga un buen desagüe que se lleve toda el agua que cae del cielo, porque alegan que no es de Dios que con cualquier lluvia sus calles se conviertan en ríos que tardan horas en desfogarse. Ahí si puede, por fa, háblele al chaca de la comuna, el alcalde Billy Chapman, al 668-816-4009 pa ver si es necesario que San Judas les haga el milagro o ya directamente puede hacer algo él y su Administración por la raza de ese sector, ¿sale?