Broncas por alumbrado público en Zona Dorada

Las fallas de los servicios públicos siguen siendo una seria bronca para la raza del fraccionamiento Zona Dorada en Culiacán, quienes señalaron que además de los constantes conflictos por la falta de iluminación en el sector, también los parques se encuentran olvidados por las autoridades al no darles ningún tipo de mantenimiento desde hace meses, por lo que le hacen el llamado al gerente de Obras Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para que atienda la problemática. Si vives la misma situación favor de llamar al “fon” (667) 785 0101.

>Chamba para vigilante

Se busca raza que tenga tiempo para ir a la colonia Militar, en la ciudad de Guamúchil, y la hagan de vigilantes para cuidar que los vecinos no hagan derroche de agua, pues ya la gente de esos rumbos se ha quejado de no contar con el vital líquido en gran parte del día y piden que cuando haya, no la desperdicien en cosas innecesarias. Si te interesa ir a echar un ojo por ese sector, márcale al mero mero de la Japasa, Manuel Beltrán, al “fon” 673 732 07 81.

>Urge poner al tanto a Chapman

Ahora que ya pasaron las elecciones y que Billy Chapman tomó las riendas del municipio de Ahome otra vez, como que necesita que alguien lo ponga al tanto de lo que hubo cuando se ausentó de la alcaldía, y qué mejor pa’ refrescarle el panorama que esa rola de No hay novedad, de Los Cadetes de Linares, porque las calles siguen igual de hoyudas, y lo mismo pasa con las fugas de agua potable y el drenaje, y ni qué decir de la basura. Ahí si puede, háblele al presi municipal al teléfono 6688164002 pa’ decirle cómo estuvo el rollo durante su ausencia, ¿se anima? “Quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedaaad”, ¡Ay, dolor!

>¡Atención raza!

¿Eres amante de la naturaleza, te encanta el mar, te urge hacer ejercicio y además te gustaría poner tu granito de arena en pro del medio ambiente? La Dirección de Servicios Públicos en Guasave te tiene la solución y además te pagará por hacer todo eso. Lo que tienes que hacer es unirte a las brigadas de limpieza del Ayuntamiento, que serán adscritas solamente a Las Glorias y tendrán que encargarse de limpiar el cochinero que los visitantes siempre dejan, sobre todo los fines de semana que hay más gente. El objetivo es limpiar el área de playa, pero también las áreas del bulevar en las que pudiera también haber basura. Si te interesa comunícate con Antonio Hernández, chaca de la dirección, al teléfono 687 872 24 52.

>Solicitud de ahorro

La CFE anda haciendo una petición de unirse al ahorro en favor de la paraestatal, que pese a haber puesto un transformador para satisfacer las necesidades en el poblado de San Ignacio, la bronca no cesa, y aunque en un principio parecía haberse solucionado el problema, ahora que apenas inicia el calorcito ya empezaron a darse los apagones, por lo que hacen un llamado a los vecinos para que le entren al ahorro y así comprar material de calidad y que logren abastecer a toda la comunidad, quienes quieran entrarle pueden comunicarse al 071 con el superintendente Julio César Araujo Aispuro.