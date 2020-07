Broncas por bultos y reguero de basura

Quienes ya no saben qué hacer con tanta basura acumulada en las calles son los vecinos del fraccionamiento Valle del Sol, en Culiacán. En el sector lucen bultos de bolsas de basura que invaden las baquetas y calles, por lo que la mayoría de los afectados le hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa, pues ya son más de cinco días de batallar con el servicio público y pese a las denuncias no ven respuestas favorables. Si usted es de las familias afectadas por la deficiencia constante del recolector de basura, llame al “fon” (667) 7850101.

> Urge un buen plan de sana distancia

Y con el cuento que se desolotaron los guasavenses al abrir las playas, pues que las vuelven a cerrar y con justa razón, pero también hay que resaltar que si bien la autoridad no son nanas para cuidar a cada uno para que se porten bien, tampoco los servidores públicos son novatos y si tenían el antecedente de otras playas, les faltó acciones. Pero no es de extrañarse que José Guadalupe Soto, director de Protección Civil, no reaccionó con algún plan, y es que parece que está en la luna, porque ni ahora ni antes se le ha visto acción. Ahí si lo llega a ver, avísele o llámele al teléfono (687) 871 8719, para que lo pueden ayudar haciendo un buen plan de sana distancia.

> ¡Atención dueños de pangas!

Parece ser que el director de Protección Civil de Mazatlán, Eloy Ruiz Gastélum, necesitará de varias pangas para asistir a los habitantes de la zona centro cada vez que haya lluvias copiosas. Los trabajos que realizó el Gobierno del Estado en el colector Rooselvelt parecen no haber funcionado, pues con una lluvia de hora y media, ayer las calles se volvieron a anegar. Si usted sabe de alguien que rente o venda pangas a módicos precios, por favor llámele a Ruiz Gastélum. Aquí le dejamos su teléfono: (669) 9801500.

> Solución en un dos por tres

Quienes hacen un llamado a las autoridades municipales, en especial al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, para que les brinde una solución son los vecinos de la colonia Los Mautos, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, pues según comentan, cada época de lluvias son víctimas de las inundaciones por la calle Bahía San Esteban, por un pedazo de cemento que está en una banqueta que tapa y evita que pase el agua, provocando que quede estancada, por lo que ya están cansados de batallar con el problema año tras año. Si usted padece de una situación similar y quiere que se les dé una solución, llame al fon al (673) 7320638.

> ¡Qué cochinero!

Por allá por el ejido de La Constancia, en el municipio de El Fuerte, andan todos locos buscando qué hacer con el basurero que se les está juntando por todos lados, y es que dicen que tienen como 14 días con un cochinero porque los camiones recolectores nomás no pasan. Lo peor es que todos los días tienen que sacar y volver a meter a sus cantones las bolsas de basura, porque si no lo hacen, los perros hacen un destrozadero que, ¡ay, Dios!, hace que las calles parezcan basureros municipales. Oiga, ¿puede echarle un fonazo a la alcaldesa Nubia Ramos? Su fon es el (698) 8930320, ext. 205. Pregúntele a ver si puede darles un consejo a los de Constancia sobre qué hacer, y si no puede, “pos” que mande los camiones pa’ que hagan su jale como Dios manda.