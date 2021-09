Quienes indicaron vivir con serias broncas por carencias de servicios públicos en especial de alumbrado público y agua potable son los vecinos de la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán, pues manifestaron que a pesar de las quejas constantes ante las autoridades, no se les ha dado una solución definitiva. Ante la problemática, los vecinos le hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que de alguna manera intervenga en la situación y les den solución. Si usted es de la raza afectada ponga la denuncia al fon (667) 785 0101.

Donde se van a necesitar unas pastillitas para la memoria es en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) para ver si los trabajadores se acuerdan de ir a la comunidad de Cruz Blanca, donde desde hace tiempo los vecinos no hallan la puerta con la bronca de derrames en el sistema de drenaje, por lo que no aguantan la pestilencia y a pesar de haber reportado el problema desde hace tiempo, aseguran que es hora que no los atienden. Si sabes de algunas pastillas efectivas, márcale al gerente de la paramunicipal, Manuel Beltrán, al 673 732 02 29.

Si sabes hacer limpias, quitar mal de ojo y atraer la buena suerte y la abundancia, el presidente de la Alianza de Transporte Urbano en Guasave te está buscando, pues con eso de que las clases presenciales se pospusieron en la mayoría de las escuelas, la fluencia sigue siendo muy baja y para rematar, con las lluvias la gente casi no ha estado saliendo, agrandando aún más la crisis que enfrentan desde que inició la pandemia. Si te interesa el trabajo puedes comunicarte con Ricardo López López, chaca de los urbaneros, al teléfono 687 872 7606.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, aseguró que en 15 días el puerto estará como si nada hubiera pasado, habrá que ver si cumple, pues Nora en su paso por el municipio causó bastantes destrozos, uno de ellos el colapso del puente en el río Quelite. Por lo que ahora pa que vean que su palabra es de honor, anda en la búsqueda de raza que le quiera entrar con todo a la chamba, desde recoger basura, hasta hacerle a la albañilería y plomería. Interesados favor de comunicarse al 669 915 8000, con el primer edil de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

La raza del Ejido Águila Azteca se sienten olvidados por las autoridades del municipio de Ahome, ahora más que nunca necesitan ser atendidos. Han hecho saber que corren mucho peligro por el dren que tienen en esta comunidad, pues con cada lluvia están con la zozobra de que se vuelvan a inundar como ha ocurrido anteriormente y sobre todo porque es un dren que la gente ya lo tomó como basurero clandestino. Desde animales muertos hasta desperdicios de comida y escombros van y tiran. Por lo que exigen que les entuben de una vez por todas el dren. Si usted quiere hacerle un recordatorio al jefe de Obras y Servicios Públicos, Rael Rivera, pa avisarle que también ahí se inunda, este es el teléfono de su oficina 668 816 5006.