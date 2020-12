Broncas por falla en el agua potable y drenaje

Quienes denuncian problemas por recorte de agua potable y drenaje, son los vecinos de la colonia Ignacio Allende, en Culiacán, ya que desde hace varios días sufren por dicho problema, además de los altos cobros en los recibos. Ante la desagradable situación, los afectados le hacen el llamado al alcalde del Ayuntamiento culichi, Jesús Estrada Ferreiro, para que los apoye con la situación en Japac, pues, conforme pasa el tiempo, el problema aumenta. Si usted es de la raza afectada y quiere hacer una denuncia formal o vive el mismo problema en su colonia, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Gánate unos pesitos extras

El Gobierno municipal de Guasave busca raza que quiera chamba temporal por las fiestas decembrinas. Lo que tienen que hacer es ‘poner el dedo’ en los lugares donde se esté vendiendo cheve a horas no permitidas, pues como nueva medida ante la pandemia, hasta los restaurantes en donde venden bebidas embriagantes deberán de tener bien cerradito a las 11 de la noche. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte directamente con el secretario de la comuna, Gerardo Peñuelas, al teléfono 871-8701.

> Se compra leña verde

El que anda buscando quien le venda un poco de leña verde es el presidente de la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Faustino Mejía Chávez, y no precisamente para quemar a alguien, sino para repartir entre los choferes del puerto y puedan agarrar a leñazos a toda aquella persona que después de subir a las unidades de transporte público se quite su cubrebocas, pues por más que ellos ponen de su parte para que el COVID-19 no prospere, al menos no en sus unidades, la raza nomás no entiende. Quien sepa dónde conseguir las varas, favor de comunicarse al teléfono 669-982-2287, con quien conteste.

Chamba para albañiles

Se buscan albañiles que tengan tiempo libre para que se lancen a la calle 5 de Mayo, en Alhuey, Angostura, y reparen las cuarteaduras que le están saliendo a pesar de que fue terminada recientemente. Aparte, dicen los vecinos que de esas grietas salen fugas de agua, por lo que piden atención rápida para evitar broncas mayores. Si te interesa el jale, márcale a la alcaldesa Aglaeé Montoya, al 697-734-0040, mientras se gestiona la reparación.

> Urge una varita mágica

Lo que piden de regalo los vecinos del fraccionamiento Jardines de Villa, en la ciudad de Los Mochis, es una varita mágica pa moverla de un lado a otro del Ayuntamiento de Ahome, pa que les regrese la memoria y se acuerden que quedaron de pavimentar todas las calles de la comarca y darles curso hacia el bulevar Pedro Anaya. Lo que pasa es que, de a tiro, como que está pasmada la obra, oiga, y así no se vale. Están enmontados por todos lados. Ahí si puede, por fa, pa qué rodear el problema, échele el fonazo al mero chaca de la comuna, el alcalde Billy Chapman, al 668-816-4002, pa ver dónde será bueno mover la varita o si ya así nomás con este recordatorio bastará pa que su gente se ponga a cumplirle a la raza.