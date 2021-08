Broncas por fallas de alumbrado público

Quienes manifestaron mantener problemas de seguridad por las fallas en el alumbrado público fueron los vecinos de la colonia 16 de Septiembre en Culiacán, por lo que le hacen un llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, los apoye con la bronca que viven desde hace meses; los afectados indicaron que ya tienen miedo para salir de sus casas al oscurecer por temor a ser víctima de la delincuencia. Si eres parte de los habitantes que viven esta problemática ponga su queja al “fon” (667) 785 0101.

> Cuota escolar

Al inicio de cada ciclo escolar siempre es una bronca el tema de las cuotas escolares, pues aunque autoridades de la Secretaría de Educación Pública digan que estas no son obligatorias, en muchos planteles condicionan la inscripción si ese dinero no se cubre, y el problema es que no solo piden para las necesidades en la escuela, que ya pagar 500 pesos no cualquiera lo cubre, ahora también están pidiendo 100 extras por el tema sanitario, es decir, 600 pesos para ser inscritos en algunas primarias, lo que resulta ilógico: aún hay muchos padres que perdieron su empleo y no podrán pagar. Sería bueno marcar al 687 872 8586, en las oficinas de la SEPyC en Guasave, para ver si la titular, Dora Alicia Soto, ya está investigando qué escuelas son las que andan exigiendo el pago de cuotas escolares.

>Chamba para herreros

El H. Ayuntamiento de Mazatlán tiene una gran oportunidad de chamba pa’ los mejores herreros del puerto, pues han detectado un sinfín de desperfectos en las bancas ubicadas en algunas paradas de camiones, lo que hace que dé mal aspecto a la ciudad, sobre todo en la zona turística, por lo que se han dado a la tarea de reunir a los mejores herreros para reparar los daños causados por la naturaleza o la mano del hombre. Quien sepa de alguien que le quiera entrar con todo al jale, puede comunicarse al teléfono 66 9915 8007, con José Daniel Tirado Zamudio, dire del departamento de Obras Públicas.

>¡Atención soldadores!

Se solicitan los servicios de unos soldadores de los chacas para que se den una vuelta por la comunidad de Lucio Blanco, en el municipio de Salvador Alvarado, y chequen el tanque del agua, el cual está todito amolado y tira un montón de agua, lo que deja sin el vital líquido a la raza de la localidad. Si sabes de alguien que le pueda meter algunos puntos de soldadura por mientras, échale una llamada al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán, al “fon” 673 732 07 81.

>Urge darle recado a Japama

La raza de Infonavit Macapule en Los Mochis quiere darle un recado a los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), y es ese de que no quieren que los anden obligando a decir así como que “están bien pero no tan bien” con las chambas que hacen, esto por jales en la colonia que sí estuvieron al cien porque ya no hay fugas de agua potable ni de drenaje, pero no tan bien porque de esto hace ya varios meses y ni sus luces pa’ tapar los hoyos que hicieron en las calles y banquetas pa’ encontrar el origen del problema. Oiga, échele el fonazo al chaca de la dependencia, Hernán Medina, al teléfono 6688120404 pa’ que le pase el recado y que vea de una vez por todas cómo arregla esta bronca, ¡urge!