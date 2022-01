Broncas por fallas de recolección de basura

audima

Quienes denunciaron continuar con la bronca de acumulación de basura ante la falla del servicio de recolección, fueron los vecinos de la colonia Riveras del Humaya en Culiacán, pues indicaron que el problema ocurre desde hace meses, por ello le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, para que los apoye y les dé una solución al conflicto que están viviendo. Si usted es parte de los vecinos afectados o tiene un problema igual y quiere denunciar, favor de llamar al “fon” 667-758-0101.

> Para pagar malos, para pagar malos

Son muchos los que se quejan por el servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag), y las deficiencias que tiene, pero la realidad es que son miles y miles los que no la pagan, hacen mal uso del vital líquido y nomás no se hacen responsables, pero pa exigir sí son muy buenos, y muchos de estos es la raza de Juan José Ríos, donde si se les dotara del agua según su aportación, nomás nunca les llegará. Y las cuentas ahí están claritas, si no cree, pregúntele al gerente de la Jumapag, Gilberto Leyva, y llámele al “fon” 687-871-1857.

> Urge lana para viajes

Quien parece no tener llenadera, es el alcalde mazatleco, ya que luego de darse a conocer el presupuesto para 2022, se reveló que habrá más dinero pa los viajecitos del primer edil porteño, lo que ha causado molestias entre funcionarios del Ayuntamiento, por lo que ahora se está convocando a la raza pa que entre todos reúnan un poco más de lana pa sacar adelante otros rubros, pues el billullo pa los viajes al extranjero no se suelta por nada. Si gusta apoyar en la noble causa, puede echar una llamada al teléfono 669-915-8071, con el mero mero, Luis Guillermo Benítez.

> Calles convertidas en pistas de carreras

Se buscan unos banderines de los que se usan en las carreras de la Fórmula 1 para tenerlos en el ejido Agustina Ramírez, en el municipio de Angostura, y utilizarlos para marcarle la salida y meta a automovilistas y motociclistas que circulen por las calles pavimentadas del lugar pues, a decir de los vecinos, estos andan como alma que lleva el Diablo y temen que pueda ocurrir un accidente, pues nadie les pone un alto. Si sabes dónde conseguir los banderines o le sabes a la organización de este tipo de competencias, échale una llamadita al mero mero de Seguridad Pública en Angostura, Sergio Lagunes, al 697-734-0033.

> Más vale prevenir

La raza que vive por el cruce de la calle Niños Héroes y el callejón Sinaloa, en Ahome, anda en busca de Batman y Robin, a ver si los pueden ayudar con el socavón en ese punto porque hay riesgo tanto para automovilistas como para los peatones que pasan por ese cruce. Los automovilistas tienen que orillarse y pasar por un espacio de dos metros casi al punto de subirse a la banqueta; además, los obstáculos que colocaron para bloquear también son utilizados como basureros. Si no encuentra al superhéroe, cuando menos echen un telefonazo al chilo de Japama, Raúl Pérez Miranda, al 668-812-0404, para que reparen ese drenaje colapsado y así evitar algún accidente. ¡Ánimo!