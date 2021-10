Broncas por fallas del alumbrado público

Quienes manifestaron tener broncas en el servicio de alumbrado público desde hace meses, son los vecinos de la colonia 16 de Septiembre en Culiacán, por lo que le hacen un llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, esto para que le den solución inmediata, ya que desde hace varios meses están viviendo una situación complicada por la falta de iluminación. Si eres parte de los habitantes que viven esta problemática y quieres denunciar, llame al fon 6677850101.

>Panteones enmontados

A pocos días del Día de Muertos, la mayoría de los panteones en Guasave están enmontados y sucios, por lo que los familiares de los fieles difuntos creen que es tiempo pa que Servicios públicos se ponga las pilas y les dé una buena chaineada. Si desea pegarles una recordadita, llame al teléfono 6878718702, al dire Antonio Hernández, pa ver cuándo se van arrancar la limpieza en los camposantos.

>Sueño guajiro

Entre polvaredas, caminos pedregosos y llantas pinchadas viven los habitantes de la comunidad de El Mezquite, Mocorito, debido a que las calles del rancho y el camino para llegar al mismo se encuentran sin pavimento, y lo peor de todo, en muy mal estado, ya la raza que va a entrar a esa ranchería se encomienda a uno y mil santos porque el camino está tan malo que las carcachas salen con los tornillos todos flojos, casi desbaratándose, y la gente que vive en el poblado tiene que aguantarse al andar sobre los caminos llenos de hoyos y piedras, de lo que ya están cansados, porque ese problema es más viejo que la luna y no se atiende como es debido, por lo que solicitan a las autoridades correspondientes mandar una máquina a raspar el camino, aunque esto ya les parece casi un sueño incumplible, porque ahora que van para afuera las autoridades no han de tener tiempo, ya si usted tiene tiempo y la intención de ayudar, échele una llamadita a Fernando Nájar, director de Obras Públicas, al fon 6737350292 e invítelo a darle una manita de gato a las calles de El Mezquite.

>Urge una trocas 4X4

Pa los que andan vendiendo trocas todoterreno, a la raza de la colonia Álamos 2 en la ciudad de Los Mochis les urgen unas cuantas para andar por las calles de este sector. En este asentamiento las calles se han vuelto intransitables, pues no cuentan con pavimento y con las lluvias se hacen ríos de lodo y pa poder entrar a sus casas es toda una odisea al maniobrar pa no quedar atascados. Al parecer el director de Obras y Servicios Públicos, Rael Rivera, aún no está enterado de que tienen calles sin pavimentar, así que de paso hágale la llamada al fon 6688165006, pa decirle que puede surtir las trocas mientras manda a reparar, si le alcanza el tiempo. ¡Ya se le hace tarde!

>Estrellita para la diputada local

Estrellita dorada pa la diputada local Rosario Sarabia, quien anda buscando justicia contra las administraciones que hicieron mal su chamba en Escuinapa, según ella es necesario que en esta nueva legislatura se realicen acciones que no permitan más malos manejos en las administraciones públicas. Si quiere felicitarla o mandarle algún detalle por su compromiso o apoyarla en sus decisiones pa que ayude a llevar por buen camino al municipio camaronero, puede llamar al 6959530500, con la diputada del distrito 24, Rosario Sarabia, o quien conteste.