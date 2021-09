Broncas por fallas en el alumbrado público

Quienes manifestaron tener broncas en el servicio de alumbrado público desde hace meses son los vecinos de la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán, por lo que le hacen un llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, esto para que le den solución inmediata ya que desde hace varios meses están viviendo una situación complicada por la falta de iluminación en las calles. Los afectados indicaron que temen salir de sus casas al oscurecer por temor a ser víctima de la inseguridad que se vive en el sector. Si eres parte de los habitantes que viven esta problemática y quieres denunciar, llama al fon (667) 785 0101.

> Urgen mascarillas antigases

Se buscan mascarillas antigases para la raza del puerto La Reforma, en el municipio de Angostura, a ver si de esta manera dejan de percibir los malos olores que salen del derrame de aguas negras que no los deja ni a sol ni a sombra, problema con el que ya llevan mucho tiempo batallando y es hora que no les solucionan nada, por lo que tienen que seguir soportando la pestilencia en sus hogares. Si sabes dónde conseguir las mascarillas, márcale al gerente de la Jumapaang, Rogelio Camargo, al 697 734 04 22.

> Un mercado sin basura

¿Te urge chamba y no tienes nada qué hacer durante la tarde-noche? La dirección de Servicios Públicos en Guasave te tiene el trabajo perfecto, solo debes hacerte cargo de retirar la basura que se genera de forma diaria en el Mercado Municipal, pues al parecer los trabajadores no se dan abasto y por las fallas, el cochinero que llega a juntarse es bastante. Si te interesa comunícate con Antonio Hernández, chaca de la dirección, al teléfono 687 8722452, quien se hará cargo de la contratación y de proporcionarte las herramientas necesarias para el trabajo.

> ¡Atención ingenieros y arquitectos!

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa anda en la búsqueda de un buen ingeniero o arquitecto que les ayude a crear los planos para las construcciones de nuevos fraccionamientos, por eso de la conexión del drenaje o arreglos de las viejas coladeras, pues no quieren pasar otra vergüenza como la que ahora están pasando, ya que vecinos de la colonia Juvencio Aragón se quejan de que no hace mucho fue inaugurado el drenaje en la zona y ya presenta fugas de aguas negras que no los dejan respirar a gusto por la peste tan insoportable. Interesados en el jale, favor de comunicarse al teléfono 695 95 311 990, con el gerente de la Jumapae, Geovanni Saracco Martínez.

> Chamba para fumigadores

La dirección de Salud Municipal de Ahome busca con urgencia camionetas fumigadoras pa darle una buena fumigada al fraccionamiento Las Mañanitas. Los Vecinos manifiestan que las plagas de moscos ya son insoportables y temen enfermarse de dengue. En su desesperación, los habitantes queman basura y ramas para poder espantarlos. Si usted tiene una troca para este jale, hágale la llamada al Dr. Francisco Espinoza al teléfono 6688183675, pa que empiecen y le den trámite lo antes posible, esto sí urge.