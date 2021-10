Broncas por fallas en la recolección de basura

Quienes manifestaron continuar con broncas por la falla constante en el servicio de recolección de basura, son los vecinos del fraccionamiento Villa Bonita en Culiacán. Los afectados le piden al gerente de servicios y obras municipales, Manuel Ochoa Salazar que les brinde la atención necesaria para que se solucione el problema que están pasando desde hace tres semanas. Además indicaron que los desechos amontonados afecta su salud en especial de niños y adultos mayores. Si usted es parte de los vecinos que se ven afectados o padece de una situación similar hágala saber a las autoridades y llame al “fon” 667 785 0101.

> Urge un curso de buenos modales

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) necesitan un curso de cordialidad y buenos modales, además de formalidad y profesionalismo, pa que sepan que cuando son invitados a algún evento es de caballeros y damas mínimo confirmar su asistencia y asistir, y más cuando el protagonista es uno, como ayer, que dejó plantados a los representantes de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Coepriss, Ceapas y Conagua en una reunión en la que tratarían el tema de la turbiedad del agua que ha estado saliendo de las llaves. ¿Se les olvidaría, por eso no irían? Sabe. Por fa, échele el fonazo al chaca de la Japama, Hernán Medina, al teléfono 668 812 0404 pa que diga qué es lo que pasó ayer porque el misterio sigue y la preocupación, también.

> ¿Tienes poderes sobrenaturales?

La dirección de Seguridad Pública en Guasave busca gente que tenga poderes sobrenaturales, sobre todo de esos que pueden predecir el futuro para que alerte a los policías municipales cuando se vaya a registrar algún “levantón” y prevenir así ese tipo de delitos se vaya a la alza pues en los últimos días se ha sabido de al menos dos personas que fueron privadas de su libertad. Si te interesa el trabajo y tienes el don, échale la llamada al director de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 687 872 1232.

> Moscos pa tirar pa arriba

A la raza siempre le ha gustado tener pegue, y la raza de El Taballal, en Salvador Alvarado, tiene un pegue tremendo, pero con los mosquitos, que nos los dejan ni a sol ni a sombra, y en las tardes no pueden salir a platicar entre vecinos porque parece enjambre tanto mosco. Vecinos del lugar dicen que ya hace tiempo que las autoridades no van a fumigar para acabar con esta plaga, por lo que se tienen que estar aguantando, pero ya están cansados de tanto batallar, además de tenerle miedo al dengue, por eso le mandan decir al jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velasco Zayas, que revise las ovitrampas o mandé a dar una fumigadita, que no les caería nada mal. Si quieres darle el mensaje al funcionario, márcale al 673 732 9433.

> Échale la mano al alcalde de Escuinapa

Palomita pal alcalde de Escuinapa, Emmett Soto, que aunque no ha logrado solucionar el problema de recolección de basura en el municipio, ya le anda echando ganas pa que esto acabe, pues ya hasta pidió prestada una góndula al municipio de Mazatlán, quesque porque su propuesta de rentar vehículos pa la recolección de desechos no ha sido aprobada. Si usted quiere echarle la llamadita pa darle ánimos y felicitarlo por sus buenas acciones, puede marcarle al 695 953 0500.