Broncas por fallas en la recolección de basura

Quienes señalaron vivir olvidados por las autoridades en cuanto al servicio de recolección de basura, son los habitantes del fraccionamiento Riveras de Tamazula en Culiacán, ya que señalaron tener meses batallando con dicho servicio. Los afectados le hacen el llamado al gerente de obras y servicios públicos, Manuel Ochoa Salazar, pues ya es mucho el tiempo y han realizado denuncias sin tener nada a favor. Si usted vive en una situación similar, ponga la denuncia al fon 6677850101.

>Palapas desparpajadas

Los que se quedaron con ganas de que se mejorarán las palapas, fueron los visitantes del parque Hernando de Villafañe en Guasave; están todas desparpajadas. Cualquier denuncia del pésimo estado de las palapas, favor de comunicarse con el dire de Servicios Públicos, Antonio Hernández, al teléfono 6878710702 pa ver qué respuesta le da, que seguro no será nada favorable.

>Santito milagroso

Donde van a necesitar un santito milagroso para rezarle y que les haga el favor de que sus cosechas se den bien, es en el municipio de Mocorito, pues aunque no hubo una buena temporada de lluvias para todas las zonas del municipio, hay productores que se andan arriesgando a sembrar garbanzo, por lo que se tiene el temor de que esta situación pueda acarrear plagas en los cultivos. Si sabes de algún santito para que le recen los productores, échale una llamadita al mero mero del Comité Municipal Campesino número 13, José Alfonso Acedo Sánchez, al fon 6731213703, y ahora sí, a hacer changuitos para que todo salga bien.

>Urge una cuadrilla de barrenderos

Al ayuntamiento de Mazatlán le urge una cuadrilla de barrenderos para que le pegue una buena limpiada a la avenida Circunvalación, mejor conocida en el argot mazatleco como el malecón de los pobres. Y vea usted por qué. Pues hace apenas dos meses que se inauguraron los trabajos de pavimentación donde invirtieron más de 32 millones de pesos y ahora, poco a poco se está convirtiendo en un basurero. La autoridad no debe de descuidar esta importante vialidad y destinarle mantenimiento, pues de lo contrario volverá a sus orígenes, un basurón clandestino. Quien se interese en la chamba, le puede marcar al alcalde Químico Benítez al teléfono 669915 8000.

>Broncas por aguas negras

De plano que ya no saben que hacer los ahomenses con el cochinero de calles rebosando de aguas negras que hay por todos lados, da igual si es en ciudad que en comunidades, por todos lados hay charcos de drenaje “perfumando” el ambiente, y es que no entienden cómo pudo ser que en tres años del gobierno de Guillermo Chapman se haya destrozado tan grueso al municipio en este y en muchos renglones sociales. Si puede, por fa, échele el fonazo al alcalde municipal sustituto, Juan Fierro, al teléfono 6688164002 pa que le pase el reporte a su exjefe, el mismo que ahora anda de diputado plurinominal por Morena, y que aclare si con la lana que no justificó con papelito en mano, y que rondan los más de 31 millones de pesos, no pudo haber hecho algo por los ahomenses que en su momento lo apoyaron con todo pa que llegara a la alcaldía.