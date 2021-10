Broncas por fallas en la recolección de basura

Quienes señalaron vivir olvidados por las autoridades municipales en cuanto al servicio de recolección de basura, son los habitantes de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, ya que señalaron tener meses batallando con la basura acumulada en las calles y banquetas. Por ello, los afectados le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, pues ya es mucho el tiempo y las denuncias que han realizado no han servido. Si usted vive la misma bronca, ponga la queja al “fon” (667) 785-0101.

> ¡Atención, ambientalistas!

La Dirección de Ecología en Guasave busca a ambientalistas expertos en el tema de reforestación y cuidado de plantas, para que se encarguen de poner mano dura a aquellas personas que siguen con la poda y tala de árboles, pues al parecer los inspectores, de plano, no hacen nada y ya van varios casos que se presentan en la ciudad. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte con el chaca de la dirección, Melquiades Ahumada, al teléfono 687-872-1536.

> Urge una buena costurera

Lo que andan buscando muchos ahomenses es una buena costurera, o costurero, por aquello de la equidad de género, pa que remiende el destartaladero de municipio que dejó la Administración de Billy Chapman, que ahora anda de diputado federal plurinominal, ¡ámonos! Y es que las fallas saltan a la vista, o mejor dicho, a la nariz, con los drenajes tapados que ya se han convertido en un problema de salud por tantos que hay por toda la comarca, además de los socavones, que cobraron dos muertes durante su trienio. Oiga, por fa, háblele al bueno del municipio, Juan Fierro, al 668-816-4002, pa que diga si él, como sustituto de Chapman, conoce a alguien que le sepa a la cosida pa que lo recomiende con Gerardo Vargas Landeros, el alcalde electo, y se haga la machaca nomás arranque la próxima Administración, ¿se puede?

> Nomás parpadeando

El alumbrado público en la calle Durango, junto a la Venezuela, en la colonia La Gloria, de Guamúchil, está más pa’llá que pa’cá, y es que la mitad de las lámparas de esa zona fallan más que la selección de futbol en los Mundiales. La raza que habita por ahí, en cualquier momento se va a quedar bizca con tanto parpadeo que le agarra a las luminarias, que así inician y poco a poco se apagan, siendo ese el cuento de todas las noches. Los pobres comerciantes que se posan sobre esa área son los que la llevan, porque tiene que dar la feria a oscuras y eso les preocupa, que en una de esas se les vaya un quinientón en lugar de uno de 20. Si quiere apoyar a los vecinos de la zona para ver si les echan la mano con el alumbrado, llámale al director de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, al fon 673-732-0781.

> ¿No tienes chamba?

Si usted es egresado de alguna carrera y, por alguna razón, no ha podido ejercer, échele una llamada al gobernador electo de Sinaloa. El morenista Rubén Rocha Moya acaba de presentar a su gabinete de Gobierno y se ha adelantado a las posibles críticas argumentando que para los nombramientos se ha tomado como prioridad la honestidad, y no precisamente la experiencia en los cargos. Con ese criterio, quien quite y le dé un empleo. Aquí le dejamos el teléfono por si se anima: 667-758-7000.