Broncas por la falta de recolección de basura

Quienes manifestaron mantener constantes broncas en el servicio de recolección de basura son los vecinos de la colonia Alamitos en Culiacán, por lo que ya son varios meses en la misma situación, y a pesar de las denuncias constantes ante las autoridades municipales no se ha hecho nada por darles una solución al problema. Ante la situación, los afectados le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para que les atiendan los reportes y les den una solución definitiva, ya que están cansados de la peste y contaminación que afecta la salud, principalmente de los niños y adultos mayores. Si usted sufre de la misma situación llame al fon (667) 785 0101.

>Estrellita para el dire de Servicios Públicos

Al que anda queriendo felicitar la raza en el puerto es al chaca de Servicios Públicos Municipales, quesque porque la anda armando bien pa limpiar Mazatlán luego de los destrozos de árboles caídos tras el paso del huracán Pamela. Si usted se quiere unir a las felicitaciones puede echarle llamada al 669 915-80-09, con el dire de Servicios Públicos Municipales, Miguel Luis Morales.

> Sin terminar chamba de bacheo

A días de irse la administración actual del Gobierno de Guasave, no ha faltado quien les eche en cara los pendientes que quedaron, entre estos terminar los trabajos de bacheo que están que urgen en las calles de la ciudad, y es que dicen que ya para terminar les está valiendo, por lo que esperan que el director general de Obras y Servicios Públicos, Mauricio López Parra, recupere el paso y se termine de arreglar las calles aunque sea de parapeto y por unos días, en lo que los nuevos se ponen a chambear, ahí le van a llamar al 6878718702.

> ¡Sobre aviso, no hay engaño!

La raza del Infonavit Mochicahui se anda preparando pa poner unas bombas de presurizado pa que les suba agua a los tinacos, en el buen sentido. La presión que está mandando la Japama está de plano raquítica en ese sector y en muchos otros puntos de la ciudad de Los Mochis, que ni alcanza pa mojar la cotorra con ese chorrito. En muchos de los casos hay hasta seis habitantes por casa. Pa ganarle al tiempo y que quede un registro pa la nueva administración de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, écheles un fonazo al 668 8120404 pa que estén avisados y no se quejen al rato por las bombas de agua.

> ¡Atención raza!

Se busca trabajador que sepa chambear y no se raje hasta lograr sus objetivos, de esa gente necesitan en Junta Municipal de Agua Potable y del Municipio de Angostura, porque el personal de esta institución andan ocupados inaugurando obras formalmente, mientras que la gente de Capomos anda batalle y batalle con una fuga de agua que no se ha logrado solucionar, por lo que el mero mero de la Jumapaang decidió lanzar una convocatoria en busca de un ser lleno de aptitudes, chambeador, trucha y que no cobre mucho para que se aviente el jale de la fuga en Capomos, si usted cuenta con estas características échele una fonazo al encargado de este departamento, Héctor Hugo López Gaxiola, al fon 697 734 0722.